Tạm giữ hình sự tài xế xe khách giường nằm gây ra vụ lật xe

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại phường An Khê) liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường tránh quốc lộ 19.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 31-8, Long điều khiển xe khách giường nằm BKS 50E-449.xx của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh - An Khê đi trên đường tránh quốc lộ 19 đoạn nối Hàm Rồng - Đồng Xanh.

Trên xe lúc này có Long cùng 2 phụ xe và 31 hành khách chủ yếu trú tại tại khu vực An Khê, Đak Pơ, Đak Đoa…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự tài xế Long. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đến đoạn Km10+600 thuộc địa phận phường Hội Phú, xe khách đã mất lái lật nghiêng bên phải theo chiều đi. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Sau vụ tai nạn xảy ra, Đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Gia Lai và các đơn vị liên quan đã vào cuộc điều tra.

Tài xế Long không làm chủ tốc độ khi vào đoạn cua trơn trượt. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu xác định, tài xế Long có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện Long có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ: Điều khiển xe không làm chủ tốc độ khi vào đoạn cua trơn trượt dẫn đến tai nạn thương tâm.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Long để phục vụ công tác điều tra.

Chiếc xe bị lật bên phải khiến nhiều nạn nhân thương vong. Ảnh: Văn Ngọc



Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Gia Lai xác định tuyến đường xảy ra tai nạn chưa được bàn giao và chưa đưa vào khai thác, sử dụng. Một số hạng mục trên tuyến đang tiếp tục được hoàn thiện để đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Trong khi đó, vào trưa cùng ngày, Sở Xây dựng đã huy động phương tiện, nhân sự khẩn trương khơi thông cống rãnh, sử dụng bơm cao áp xịt rửa mặt đường để xử lý lớp bùn đất trôi ra lòng đường.