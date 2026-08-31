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Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 31-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên đường tránh quốc lộ 19, đang được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Cùng đi có đại diện Sở Xây dựng, Sở Y tế, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh).

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Ảnh: Văn Ngọc

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hiện đang cấp cứu cho 3 trường hợp trong vụ tai nạn. Qua ghi nhận, tình hình sức khỏe của cả 3 nạn nhân đều ổn định, tỉnh táo.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương cấp cứu người bị nạn, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để tránh các trường hợp tương tự xảy ra.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 10 phút cùng ngày, xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh - An Khê đã bị lật trên đường tránh quốc lộ 19 đoạn qua phường Hội Phú khiến 1 người tử vong tại chỗ và 7 người bị thương.

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