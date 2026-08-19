Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ký kết hỗ trợ chuyên môn

(GLO)- Ngày 19-8, tại phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Tại buổi lễ, bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh và ông Phạm Văn Học - Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn.

Bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh và ông Phạm Văn Học - Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, hai bệnh viện sẽ tăng cường phối hợp trong đào tạo thực hành, cập nhật kiến thức, tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo khoa học; tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ được trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và tiếp cận các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu.

Về hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp, hỗ trợ trên cơ sở nhu cầu thực tế, năng lực của hai đơn vị và các danh mục kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc chuyển giao sẽ được triển khai từng bước, từ khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, lựa chọn kỹ thuật phù hợp đến đào tạo thực hành, hướng dẫn trực tiếp và đánh giá kết quả sau chuyển giao.

Về cấp cứu, chuyển tuyến và hội chẩn liên viện, hai bên sẽ thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi chuyên môn đối với những trường hợp bệnh nặng, bệnh khó, trường hợp cần ý kiến chuyên khoa hoặc vượt quá khả năng điều trị của một đơn vị. Việc tăng cường hội chẩn trực tiếp và hội chẩn từ xa sẽ góp phần hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định chuyên môn phù hợp, tạo thuận lợi hơn cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo hai đơn vị cùng cam kết sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trên tinh thần hợp tác, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau và cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.