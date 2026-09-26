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Nhiều báo cáo quan trọng tại Hội nghị phẫu thuật nhi Việt Nam lần thứ XX

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
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(GLO)- Chiều 25-9, tại phường Quy Nhơn Nam đã diễn ra phiên giới thiệu các chuyên đề khoa học về phẫu thuật nhi của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa.

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Quang cảnh phiên báo cáo chuyên đề khoa học về phẫu thuật nhi khoa tại Hội nghị phẫu thuật nhi Việt Nam lần thứ XX năm 2026. Ảnh: Nhật Trường

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị phẫu thuật nhi Việt Nam lần thứ XX năm 2026 do Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức.

Các phiên chính thức của hội nghị chuyên về các lĩnh vực: ngoại tổng hợp với 7 chuyên đề; lồng ngực - tim mạch 8 chuyên đề; ngoại tiết niệu - sinh dục 17 chuyên đề; ung bướu 10 chuyên đề; tiêu hóa 11 chuyên đề; gan mật tụy 9 chuyên đề; ngoại thần kinh - chấn thương 11 chuyên đề.

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Các đại biểu tham dự phiên báo cáo chuyên đề khoa học về phẫu thuật nhi khoa. Ảnh: Nhật Trường

Trước đó, tại lễ khai mạc hội nghị, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa trong và ngoài tỉnh đã tham gia báo cáo 8 chuyên đề khoa học về lĩnh vực nhi khoa.

Việc tổ chức Hội nghị phẫu thuật nhi Việt Nam lần thứ XX nhằm chia sẻ những kinh nghiệm quý từ các chuyên gia hàng đầu nhi khoa trong nước, góp phần nâng cao chất lượng điều trị các dạng bệnh ở trẻ em tại các bệnh viện trong nước, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho bệnh nhi.

Với tỉnh Gia Lai, đây là cơ hội quý báu để đội ngũ y bác sĩ của tỉnh nói chung và Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh nói riêng được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về những tiến bộ khoa học kỹ thuật lĩnh vực nhi khoa.

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