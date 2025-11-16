Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Nhân Ngày Thế giới vì trẻ sinh non 17-11:

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai với cuộc chiến giành từng hơi thở cho trẻ sinh non

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO NGỌC BẢO NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trẻ sinh non luôn phải trải qua cuộc chiến giành từng hơi thở. Tại Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai), cuộc chiến ấy được "tiếp sức" bằng tình yêu thương và sự chăm sóc tận tâm của các y-bác sĩ. 

Khi con trai chào đời ở tuần thứ 26, gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (phường Pleiku) rất lo lắng, phần vì con còn quá nhỏ, phần vì chưa có kiến thức về chăm sóc em bé sinh non. Nỗi lo đó dần được giải tỏa nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ y-bác sĩ tại Khoa Sơ sinh.

1115-118-5097.jpg
Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành kiểm tra cho con trai của chị Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Mạnh Hà

Chia sẻ về hành trình cùng con giữ sự sống, chị Thủy không giấu được xúc động: “Lúc mới sinh cháu chỉ nặng có 1 kg thôi. Ngoài ra, cháu còn gặp các bệnh lý khác như nhiễm trùng máu, rối loạn đông máu, phổi chưa trưởng thành... Lúc đó tôi rất sợ hãi, chỉ biết cầu nguyện để con vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Sau 1 tháng rưỡi điều trị tại bệnh viện với sự tích cực, nhiệt tình của các y-bác sĩ, cháu dần khỏe hơn".

Từ đầu năm 2025 đến nay, Khoa Sơ sinh ghi nhận số trẻ sinh non và nhẹ cân cao hơn so với các năm trước. Khoa đã tiếp nhận điều trị cho 1.300 lượt trẻ sơ sinh, trong đó số trẻ sinh non chiếm tới 40%. Trong đó, nhiều bé chỉ nặng vỏn vẹn 500-600 gr. Điều đáng mừng là sau thời gian được chăm sóc, điều trị, sức khỏe của nhiều bé dần ổn định.

1115-18-6228.jpg
Phòng chăm sóc đặc biệt cho các trẻ sinh non của Khoa Sơ sinh-Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: Mạnh Hà

Chăm sóc trẻ sinh non là đồng hành cùng từng hơi thở đầu đời của các bé-một chặng đường gian nan đòi hỏi sự chung tay nỗ lực của các y-bác sĩ và cả gia đình.

26 năm gắn bó với công việc chăm sóc trẻ sơ sinh, chị Tăng Thị Phúc-Điều dưỡng trưởng Khoa Sơ sinh dành tình cảm đặc biệt cho từng em bé sinh non.

Chị Phúc chia sẻ: “Mỗi trẻ sinh non cần có một kế hoạch chăm sóc riêng phù hợp với bệnh lý, đặc biệt là kiểm soát nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, tâm lý chung của các gia đình có em bé sinh non là rất lo lắng, nên chúng tôi thường xuyên động viên gia đình an tâm trong quá trình bé điều trị tại khoa; đồng thời tư vấn thêm về cách chăm sóc bé khi xuất viện về nhà”.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của các y-bác sĩ là khi các bé sinh non ổn định sức khỏe, được xuất viện về với gia đình. Để những mầm sống non nớt lớn lên từng ngày, cùng với nỗ lực của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng, còn cần đến những tiến bộ kỹ thuật trong y khoa.

Theo bác sĩ Nguyễn Thụy Điển-Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sơ sinh, những năm qua, đơn vị đã được trang bị rất nhiều thiết bị y tế hiện đại như: máy thở sơ sinh, máy thở rung tần số cao, hệ thống monitor trung tâm, máy siêu âm tại giường, máy X-quang di động, kèm theo các hệ thống lồng ấp để nuôi dưỡng trẻ sinh non.

Hiện nay, Khoa Sơ sinh đã triển khai được các kỹ thuật cao như thở máy rung tần số cao, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên, thay máu cho những trường hợp điều trị bệnh lý vàng da nặng; bơm Surfactant để điều trị các bệnh lý suy hô hấp…

Ngoài ra, Bệnh viện Nhi tỉnh còn kết hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng.

1115-119.jpg
Khoa Sơ sinh-Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, phục vụ cho công tác chăm sóc và điều trị cho trẻ sinh non. Ảnh: Mạnh Hà

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-cho biết: “Năm nay, Ngày Thế giới vì trẻ sinh non có chủ đề “Khởi đầu vững chắc, tương lai tươi sáng cho trẻ sinh non”, Bệnh viện kêu gọi tập thể y-bác sĩ cùng với cộng đồng chung tay trong các nỗ lực chăm sóc trẻ sinh non, để các cháu có sức khỏe tốt, từ đó có tương lai trọn vẹn".

Tại Việt Nam, khoảng 25% số ca tử vong sơ sinh có nguyên nhân do sinh non, nhẹ cân. Trẻ sống sót sau sinh non thường phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài như: chậm phát triển, khuyết tật vận động, giảm thị lực, thính lực và các rối loạn về hành vi, học tập.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia đến năm 2035, tầm nhìn 2045 của UBND tỉnh

Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sức khỏe

(GLO)- Ðầu tháng 10-2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tiếp tục được chú trọng.

Ngành Y tế tỉnh chủ động duy trì thông suốt hoạt động khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong và sau bão số 13.

Duy trì thông suốt hoạt động khám, chữa bệnh trong và sau bão

Tin tức

(GLO)- Nhờ chủ động từ sớm, ngành Y tế tỉnh đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế, duy trì thông suốt công tác khám chữa bệnh trong và sau bão số 13; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 5-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu sống 1 bệnh nhân sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh thường giờ thứ 3. Sau hơn 60 phút căng thẳng, ê kíp y, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh.

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

Sức khỏe

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

Sức khỏe

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

null