Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai với cuộc chiến giành từng hơi thở cho trẻ sinh non

(GLO)- Trẻ sinh non luôn phải trải qua cuộc chiến giành từng hơi thở. Tại Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai), cuộc chiến ấy được "tiếp sức" bằng tình yêu thương và sự chăm sóc tận tâm của các y-bác sĩ.

Khi con trai chào đời ở tuần thứ 26, gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (phường Pleiku) rất lo lắng, phần vì con còn quá nhỏ, phần vì chưa có kiến thức về chăm sóc em bé sinh non. Nỗi lo đó dần được giải tỏa nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ y-bác sĩ tại Khoa Sơ sinh.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành kiểm tra cho con trai của chị Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Mạnh Hà

Chia sẻ về hành trình cùng con giữ sự sống, chị Thủy không giấu được xúc động: “Lúc mới sinh cháu chỉ nặng có 1 kg thôi. Ngoài ra, cháu còn gặp các bệnh lý khác như nhiễm trùng máu, rối loạn đông máu, phổi chưa trưởng thành... Lúc đó tôi rất sợ hãi, chỉ biết cầu nguyện để con vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Sau 1 tháng rưỡi điều trị tại bệnh viện với sự tích cực, nhiệt tình của các y-bác sĩ, cháu dần khỏe hơn".

Từ đầu năm 2025 đến nay, Khoa Sơ sinh ghi nhận số trẻ sinh non và nhẹ cân cao hơn so với các năm trước. Khoa đã tiếp nhận điều trị cho 1.300 lượt trẻ sơ sinh, trong đó số trẻ sinh non chiếm tới 40%. Trong đó, nhiều bé chỉ nặng vỏn vẹn 500-600 gr. Điều đáng mừng là sau thời gian được chăm sóc, điều trị, sức khỏe của nhiều bé dần ổn định.

Phòng chăm sóc đặc biệt cho các trẻ sinh non của Khoa Sơ sinh-Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: Mạnh Hà

Chăm sóc trẻ sinh non là đồng hành cùng từng hơi thở đầu đời của các bé-một chặng đường gian nan đòi hỏi sự chung tay nỗ lực của các y-bác sĩ và cả gia đình.

26 năm gắn bó với công việc chăm sóc trẻ sơ sinh, chị Tăng Thị Phúc-Điều dưỡng trưởng Khoa Sơ sinh dành tình cảm đặc biệt cho từng em bé sinh non.

Chị Phúc chia sẻ: “Mỗi trẻ sinh non cần có một kế hoạch chăm sóc riêng phù hợp với bệnh lý, đặc biệt là kiểm soát nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, tâm lý chung của các gia đình có em bé sinh non là rất lo lắng, nên chúng tôi thường xuyên động viên gia đình an tâm trong quá trình bé điều trị tại khoa; đồng thời tư vấn thêm về cách chăm sóc bé khi xuất viện về nhà”.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của các y-bác sĩ là khi các bé sinh non ổn định sức khỏe, được xuất viện về với gia đình. Để những mầm sống non nớt lớn lên từng ngày, cùng với nỗ lực của đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng, còn cần đến những tiến bộ kỹ thuật trong y khoa.

Theo bác sĩ Nguyễn Thụy Điển-Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sơ sinh, những năm qua, đơn vị đã được trang bị rất nhiều thiết bị y tế hiện đại như: máy thở sơ sinh, máy thở rung tần số cao, hệ thống monitor trung tâm, máy siêu âm tại giường, máy X-quang di động, kèm theo các hệ thống lồng ấp để nuôi dưỡng trẻ sinh non.

Hiện nay, Khoa Sơ sinh đã triển khai được các kỹ thuật cao như thở máy rung tần số cao, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên, thay máu cho những trường hợp điều trị bệnh lý vàng da nặng; bơm Surfactant để điều trị các bệnh lý suy hô hấp…

Ngoài ra, Bệnh viện Nhi tỉnh còn kết hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng.

Khoa Sơ sinh-Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, phục vụ cho công tác chăm sóc và điều trị cho trẻ sinh non. Ảnh: Mạnh Hà

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-cho biết: “Năm nay, Ngày Thế giới vì trẻ sinh non có chủ đề “Khởi đầu vững chắc, tương lai tươi sáng cho trẻ sinh non”, Bệnh viện kêu gọi tập thể y-bác sĩ cùng với cộng đồng chung tay trong các nỗ lực chăm sóc trẻ sinh non, để các cháu có sức khỏe tốt, từ đó có tương lai trọn vẹn".