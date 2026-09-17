Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự Lễ khánh thành trường Mầm non Hoa Mai – Phân hiệu số 2, xã Chư Sê

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Chư Sê và đơn vị tài trợ.

Trường Mầm non Hoa Mai – Phân hiệu số 2, xã Chư Sê được xây dựng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của tổ chức Costa Foundation (Anh) và được ủy quyền cho Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam (ACOM) triển khai thực hiện các hạng mục trong khuôn khổ dự án. Công trình có tổng mức đầu tư gần 300 ngàn USD, xây dựng trên diện tích 5.115 m2, gồm 6 phòng học, 1 phòng ăn, 1 phòng hiệu bộ, 1 phòng làm việc cho giáo viên. Cùng với đó, công trình được đầu tư thêm các hạng mục phục vụ vui chơi, trải nghiệm cho trẻ như: sân bóng mini, vườn cổ tích, vườn rau…

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Duy Linh

Khởi công từ cuối năm 2025, đến nay công trình đã hoàn thành và được đơn vị tài trợ tổ chức bàn giao cho nhà trường để đưa vào sử dụng từ đầu năm học mới 2026 – 2027, phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt cho trên 240 trẻ ở độ tuổi mầm non trên địa bàn vùng khó khăn của xã Chư Sê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại Lễ khánh thành Trường Mầm non Hoa Mai - Phân hiệu số 2, xã Chư Sê. Ảnh: Duy Linh



Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ vui mừng khi công trình được hoàn thành, đưa vào phục vụ công tác dạy học ngay từ đầu năm học mới. Việc được đầu tư một cở sở vật chất đồng bộ, khang trang, hiện đại là điều kiện thuận lợi để nhà trường tiếp tục thu hút trẻ em đến lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Để phát huy hiệu quả công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND xã Chư Sê và Trường Mầm non Hoa Mai tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất còn lại, đặc biệt là cảnh quan môi trường, trồng cây xanh tạo bóng mát…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch gửi lời cảm ơn các đơn vị tài trợ đã tài trợ cho tỉnh Gia Lai nói chung và xã Chư Sê nói riêng một công trình giáo dục có ý nghĩa. Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ quản lý, sử dụng công trình hiệu quả, đúng mục đích. Mong muốn Costa Foundation và ACOM tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng với tỉnh Gia Lai để ngày càng có thêm nhiều công trình ý nghĩa như thế này trong tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lich trao thư cảm ơn đơn vị tài trợ. Ảnh: Duy Linh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 5 từ trái sang) cùng các đại biểu cắt băng khánh thành, chính thức đưa công trình Trường Mầm non Hoa Mai - Phân hiệu số 2, xã Chư Sê vào sử dụng. Ảnh: Ngọc Hà



Dịp này, Công ty ACOM đã trao tặng thiết bị học tập cho nhà trường; Công ty TNHH Xây dựng Sơn Phương trao 30 suất học bổng cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.