Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

(GLO)- Nhịp sinh hoạt, làm việc của nhiều phụ huynh không phải lúc nào cũng khớp với giờ học của con, nhất là khi học nhiều buổi trong ngày. Từ nhu cầu thực tế, dịch vụ hỗ trợ đưa đón học sinh phát triển khá đa dạng, tạo thêm lựa chọn cho các gia đình.

Với nhiều gia đình, việc thuê người đưa đón con trước hết là cách giải quyết bài toán thời gian. Chị Phạm Bích Lộc (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Tôi kinh doanh dịch vụ ăn uống từ sáng sớm, chồng công tác ở tỉnh khác. Hai con lớn học THCS, THPT có thể tự đi lại, nhưng con út 5 tuổi học mầm non nên việc đưa đón rất khó thu xếp. Vì vậy, tôi phải thuê người hỗ trợ việc này”.

Là công chức, chị Huỳnh Anh Thảo (phường Quy Nhơn Nam) cũng phải tìm người đưa đón con gái đang học lớp 9. Bởi lẽ, lịch học chính khóa và học thêm của con gái chị khá dày, trong khi công việc của chị khá bận rộn.

Trong khi đó, với những công nhân làm việc theo ca, giờ tan trường của con không phải lúc nào cũng trùng với giờ tan ca. Chị Lê Huỳnh Tú Vy (phường Quy Nhơn Đông) cho biết: “Gia đình phải nhờ bảo mẫu hoặc cô giáo đón con về nhà cô, sau đó mới đến đón. Nhà nào có ông bà, người thân hỗ trợ thì thuận tiện hơn; gia đình neo người phải xoay xở khá vất vả”.

Việc đưa đón con đi học trở thành vấn đề cần được thu xếp ở những gia đình có thời gian làm việc không phù hợp với lịch học của con hoặc thiếu người thân hỗ trợ. Việc này không chỉ có ở trẻ nhỏ mà còn phát sinh khi học sinh lớn hơn đi học thêm, học ngoại ngữ, tham gia các hoạt động ngoài giờ.

Nhiều phụ huynh thuê người chở con đi học mỗi ngày. Ảnh: B.N

Đáp ứng nhu cầu, một số người chạy xe ôm, taxi hoặc làm công việc phụ giúp các gia đình đã nhận thêm việc đưa đón học sinh.

Ông Nguyễn Văn Đức (phường Quy Nhơn Đông) có 20 năm làm nghề xe ôm, hiện nhận đưa đón học sinh cho 2 gia đình. “Tôi phải nắm kỹ lịch học của các cháu để đưa, đón đúng giờ” - ông Đức nói.

Cũng từ sự tin tưởng của 2 gia đình mà mình được thuê dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chị Nguyễn Thị Thương (phường Quy Nhơn) nhận thêm việc đưa đón con cho họ với mức 1 triệu đồng/tháng/gia đình.

Theo chị Thương, công việc này có thể tranh thủ ngoài giờ làm việc nhà và giúp chị có thêm thu nhập. “Ngoài bảo đảm giờ giấc, người đưa đón phải chú ý an toàn cho trẻ và thường xuyên trao đổi với phụ huynh” - chị Thương nói.

Một số người làm dịch vụ vận chuyển cũng chủ động xây dựng tuyến đưa đón theo nhu cầu, trong đó có hình thức ghép những học sinh có lịch học và tuyến đường tương đối giống nhau để đưa đón.

Xe của anh Nguyễn Văn Chiến đưa đón học sinh từ xã Phù Cát vào phường Quy Nhơn học tiếng Anh. Ảnh: B.N

Anh Nguyễn Văn Chiến (thôn An Kim, xã Phù Cát) có 12 năm lái xe dịch vụ, hiện nhận đưa đón học sinh từ Phù Cát đến các lớp học thêm tại khu vực Quy Nhơn trong khung giờ 17-21 giờ.

Thông thường, phụ huynh ghép khoảng 5-7 học sinh có cùng nhu cầu và khung giờ để đi chung. Với quãng đường 30-35 km, anh đưa đón tận nơi, dù chi phí cao hơn nhưng phụ huynh thuận tiện và yên tâm hơn.

Ngoài hình thức đưa đón riêng lẻ hoặc theo nhóm, một số cơ sở còn kết hợp với chăm sóc học sinh ngoài giờ. Trung tâm Quỳnh Hưng (phường An Phú) giới thiệu dịch vụ đưa đón và chăm sóc bán trú buổi trưa, buổi chiều cho học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn phường.

Theo đại diện cơ sở, học sinh được đưa đón theo lịch học, bố trí ăn, nghỉ trưa và chăm sóc trong thời gian ở trung tâm; thời gian đón từ 6 giờ 30 phút và trả muộn nhất lúc 18 giờ.

Dù lựa chọn hình thức nào, điều phụ huynh quan tâm không chỉ là sự thuận tiện mà còn là người đưa con đi học. Vì vậy, bên cạnh thời gian, chi phí, các gia đình thường cân nhắc mức độ tin cậy của người đưa đón, thống nhất rõ điểm đón - trả và cách liên lạc khi lịch học thay đổi.

Đây là yếu tố quan trọng để phụ huynh có thể yên tâm khi gửi gắm con trong những khoảng thời gian mình không thể trực tiếp đồng hành cùng con.