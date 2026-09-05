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Thời sự

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TTO, VnExpress, Vietnam+)

(GLO)- Trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản do lũ quét, sạt lở tại Nepal, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD nhằm hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai.

Quyết định được đưa ra trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nepal, thể hiện sự chia sẻ của Việt Nam trước những mất mát mà người dân Nepal đang phải gánh chịu.

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Sau 9 ngày kể từ trận lũ quét thảm khốc tại Nepal, hàng nghìn người vẫn mất tích trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót. Ảnh: VTV

Trận lũ quét xảy ra ngày 26-8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Theo thông tin được Nepal cập nhật ngày 4-9, thảm họa đã khiến 1.259 người thiệt mạng và 5.083 người vẫn mất tích; hơn 12.000 người được cứu.

Khoảng 1,6 triệu người tại 15 đơn vị hành chính bị ảnh hưởng trực tiếp, trong khi hơn 8.300 ngôi nhà bị phá hủy. Nhiều tuyến đường, cầu và công trình thiết yếu cũng bị cuốn trôi.

Các khu vực Rasuwa, Nuwakot và Dhading chịu ảnh hưởng nặng nề, với khoảng 15 khu dân cư gần như bị xóa sổ. Chính quyền Nepal đang vừa tiếp tục tìm kiếm người mất tích, vừa triển khai cứu trợ, khôi phục giao thông và xây dựng phương án tái định cư cho những người dân tại các khu vực không còn an toàn.

Theo ước tính ban đầu, riêng giai đoạn phục hồi trong 4 tháng đầu, nước này cần khoảng 52,6 triệu USD để khôi phục đường sá, xây dựng nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp nước sạch và phục hồi hệ thống điện. Tổng thiệt hại kinh tế do trận lũ ước tính ít nhất 387,5 tỷ rupee Nepal, tương đương khoảng 2,56 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, khoản viện trợ 300.000 USD của Việt Nam là sự hỗ trợ thiết thực đối với công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết và tương trợ giữa 2 nước.

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