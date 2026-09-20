Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm

(GLO)- Chiều 19-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai dự án đường từ Pleiku đi trung tâm xã Đak Đoa và dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án đường từ Pleiku đi trung tâm xã Đak Đoa. Ảnh: Hà Duy

Dự án đường từ Pleiku đi trung tâm xã Đak Đoa có chiều dài gần 6,83 km, tổng giá trị xây lắp là 118,946 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng. Giá trị thực hiện đạt 47,6 tỷ đồng (khoảng 40%). Trong đó, một số gói thầu và hạng mục cầu (như cầu Ia Rơ Mark, cầu Ia Krom) vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, một số đoạn do ảnh hưởng bởi thời tiết nên tiến độ có phần chậm hơn kế hoạch.

Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng có tổng mức đầu tư 143,207 tỷ đồng, thực hiện từ ngày 1-4-2026 đến 17-12-2026. Đến nay, giá trị thực hiện xây lắp đạt 6,151 tỷ đồng (tương đương 22,42%). Các nhà thầu đang tập trung thi công cấp phối đá dăm, bó vỉa, vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật xung quanh nút giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra tình hình thực hiện dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường, nghe chủ đầu tư, các đơn vị thi công và đại diện chính quyền địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, sự chủ động của chủ đầu tư, các nhà thầu thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và máy móc, khẩn trương thi công để bù đắp tiến độ chậm trễ do thời tiết bất lợi trước đó. Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục của cả 2 dự án đúng với tiến độ đã đề ra, phấn đấu đến cuối năm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Thi công dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát kỹ lưỡng công tác quy hoạch hai bên tuyến đường (như khu vực qua cánh đồng An Phú; khu vực đất cao su, vùng dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai).