Gia Lai: Thi tuyển phương án công trình kiến trúc bên trong nút giao thông Phù Đổng

(GLO)- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa thông báo mời các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển phương án công trình kiến trúc bên trong nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku), với giải nhất trị giá 150 triệu đồng.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi tuyển rộng rãi. Đối tượng tham dự là các tổ chức, cá nhân hoặc liên danh hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh quan, điêu khắc, mỹ thuật, nghệ thuật công cộng và các lĩnh vực liên quan, đáp ứng điều kiện theo quy chế thi tuyển.

Ảnh minh họa: AI

Thời gian đăng ký tham dự từ ngày 7 đến 21-8; hạn cuối tiếp nhận phương án dự thi là 17 giờ ngày 5-9-2026. Địa điểm tổ chức và tiếp nhận hồ sơ tại Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai (số 8 Lê Thánh Tôn, phường Quy Nhơn). Hồ sơ có thể đăng ký trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Theo nhiệm vụ thiết kế được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 5-8-2026, khu vực nghiên cứu là đảo trung tâm nút giao thông Phù Đổng, diện tích khoảng 5.026,55 m².

Mục tiêu tổ chức cuộc thi nhằm lựa chọn phương án thiết kế tối ưu để đầu tư xây dựng công trình biểu tượng bên trong vòng xoay nút giao thông Phù Đổng.

Công trình được định hướng trở thành biểu tượng nghệ thuật gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan; đồng thời, bảo đảm an toàn giao thông và tính khả thi trong đầu tư, vận hành, bảo trì.

Về tổng mặt bằng, phương án dự thi phải có tổ chức không gian phù hợp với hình dạng, quy mô đảo trung tâm; hình khối công trình hài hòa với kiến trúc, cảnh quan và các trục giao thông tiếp cận.

Đồng thời, không làm thay đổi phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt; bảo đảm tầm nhìn, không che khuất biển báo, đèn tín hiệu, camera, hệ thống chiếu sáng và các công trình hạ tầng kỹ thuật; không tạo điểm thu hút người đi bộ tự ý tiếp cận đảo trung tâm.

Nghiên cứu đồng bộ giải pháp cảnh quan, cây xanh, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng và lối tiếp cận phục vụ quản lý, kiểm tra, bảo trì công trình; bảo đảm hiệu quả thẩm mỹ ban ngày và ban đêm.

Phạm vi nghiên cứu mở rộng phải xem xét mối quan hệ với các đảo dẫn hướng và công trình hiện trạng; quần thể tượng đài hiện có tại đảo số 2, đường kính khoảng 32 m, được giữ nguyên theo phương án thiết kế nút giao đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, bên phải) kiểm tra Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Ảnh: H.D

Ngoài ra, phương án dự thi phải có ngôn ngữ kiến trúc, điêu khắc hiện đại, có giá trị nghệ thuật, thể hiện bản sắc văn hóa Gia Lai - Tây Nguyên; tránh sao chép hoặc lắp ghép cơ học các hình tượng, hoa văn văn hóa. Hình khối công trình phải dễ nhận diện trong thời gian quan sát ngắn khi phương tiện lưu thông và bảo đảm giá trị thẩm mỹ đồng đều ở các hướng nhìn.

Quy mô, chiều cao, vật liệu, màu sắc và giải pháp chiếu sáng bảo đảm không gây phân tán sự chú ý của người điều khiển phương tiện. Giải pháp kết cấu, móng, vật liệu và thiết bị phải bền vững, phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có; thuận lợi thi công, quản lý, khai thác, vận hành và bảo trì; có khả năng cụ thể hóa trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng.

Được biết, tổng mức đầu tư dự kiến của công trình khoảng 25 tỷ đồng. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 150 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 80 triệu đồng. Đối với các phương án vào vòng sơ tuyển nhưng không đạt giải nhất, nhì, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng/phương án.