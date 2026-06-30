Triển khai cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai

Cuộc thi nhằm chọn 1 biểu trưng tiêu biểu, có tính khái quát cao, thể hiện nét riêng biệt về bản sắc văn hóa, lịch sử, con người và tiềm năng, thế mạnh phát triển của tỉnh; góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch và xây dựng thương hiệu của tỉnh. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Gia Lai.

Ảnh minh họa: AI/M.T

Được triển khai từ tháng 6 đến tháng 10-2026, cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài; không giới hạn độ tuổi (trường hợp tác giả dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp đại diện, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật).

Tác giả có thể dự thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi được gửi tối đa 3 tác phẩm. Tác phẩm dự thi chưa được công bố, sử dụng hoặc đạt giải dưới bất kỳ hình thức nào.

Về tư duy thiết kế, biểu trưng phải thể hiện được bản sắc riêng, tiêu biểu và khác biệt của tỉnh Gia Lai trên cơ sở kế thừa, hội tụ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, con người và thiên nhiên của địa phương; phản ánh chiều sâu truyền thống, sức sống đương đại và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Tác phẩm cần có tính khái quát cao, truyền tải được hình ảnh, giá trị và tinh thần đặc trưng của tỉnh Gia Lai; thể hiện sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn các giá trị văn hóa với yêu cầu đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Tỉnh khuyến khích các ý tưởng sáng tạo theo hướng biểu tượng, có tính khái quát và khả năng nhận diện cao; tránh mô tả trực tiếp hoặc lắp ghép nhiều hình ảnh đặc trưng của địa phương trong cùng một tác phẩm. Biểu trưng cần được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại, bảo đảm tính thẩm mỹ, tính biểu tượng và khả năng sử dụng lâu dài.

Bên cạnh đó, biểu trưng được lựa chọn phải phù hợp với xu hướng thiết kế hiện đại; dễ nhận diện, dễ ứng dụng trên các nền tảng số, các sản phẩm truyền thông và trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và xây dựng thương hiệu tỉnh Gia Lai.

Bố cục của biểu trưng phải trang trọng, hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao; rõ nét, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết và thuận lợi trong việc sử dụng trên mọi chất liệu; phóng to, thu nhỏ vẫn bảo đảm chất lượng nghệ thuật.

Đồng thời, phù hợp với mục đích, yêu cầu, chủ đề của cuộc thi; bảo đảm tính sáng tạo nguyên gốc, chưa được công bố, sử dụng, phát hành hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tác phẩm dự thi phải bảo đảm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và yêu cầu về kỹ thuật trình bày của Ban Tổ chức.

Mỗi tác phẩm kèm theo bản thuyết minh ý tưởng ngắn gọn, súc tích (ngôn ngữ tiếng Việt) không quá 350 từ trên khổ giấy A4. Tác giả/nhóm tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (số 35 đường Lê Lợi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai); địa chỉ email: svhttdltinhgialai@gmail.com.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức dự kiến sẽ phát động cuộc thi trong tháng 6 và 7-2026; tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động đến 30-10 (tính theo dấu bưu điện đối với tác phẩm gửi qua đường bưu điện). Công tác tổng hợp, chấm tác phẩm dự thi, lấy ý kiến nhân dân từ ngày 5-11 đến 5-12; báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền trong tháng 12-2026 và tiến hành tổng kết, trao giải cuộc thi.