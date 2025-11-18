Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Tỉnh đoàn Gia Lai vừa công bố biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Biểu trưng Đại hội là một tổng thể hài hòa giữa hình khối hiện đại và biểu tượng truyền thống của Đoàn, truyền tải tinh thần tiên phong, đoàn kết và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Gia Lai trong kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Biểu trưng chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐVCC

Số “I” được tạo hình theo dạng khối thẳng đứng, vươn lên cao cùng với các họa tiết vi mạch công nghệ thể hiện hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại và sự phát triển năng động, quá trình chuyển đổi số của Gia Lai trong thời kỳ hội nhập. Hình khối vững chãi còn biểu đạt tâm thế mới của tổ chức Đoàn cấp tỉnh khi bước vào nhiệm kỳ đầu tiên sau sáp nhập các tỉnh, thành theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, hướng tới mục tiêu kiến tạo môi trường sống, học tập, rèn luyện và cống hiến cho đoàn viên, thanh niên.

Khối núi xanh ở chân biểu trưng thể hiện vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ-nơi nuôi dưỡng ý chí, bản lĩnh và sức bền bỉ của con người Gia Lai. Đường nét uốn lượn mềm mại của ngọn núi là ẩn dụ cho sức trẻ khát khao chinh phục đỉnh cao tri thức, công nghệ sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận việc khó để góp phần cho quê hương.

Ngọn sóng xanh cách điệu biểu trưng cho biển, bản sắc duyên hải Bình Định, là cửa ngõ giao thương ra thế giới; nhịp sóng vươn xa kết nối thế mạnh kinh tế biển, cảng biển-logistics và du lịch với tiềm năng núi rừng Tây Nguyên, tạo nên hợp lực rừng-biển của tỉnh Gia Lai mới, khẳng định tinh thần mở cửa, hội nhập và khát vọng bứt phá trên chặng đường phát triển mới.

Vệt tròn màu cam ôm lấy chân núi và ngọn sóng biển tượng trưng cho năng lượng tích cực, tinh thần đoàn kết-lan tỏa nhiệt huyết, thi đua yêu nước và tinh thần tình nguyện trong mọi mặt công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

Tổng thể biểu trưng là lời cam kết của thanh niên Gia Lai: Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, chung tay dựng xây một Gia Lai giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong giai đoạn 2025-2030.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thống Nhất khóa I ra mắt tại Đại hội. Ảnh: ĐVCC

Tính đến ngày 15-11, có 141/141 tổ chức Đoàn các xã, phường và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra vào ngày 10 và 11-12-2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

