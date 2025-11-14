Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Trung tá Phan Văn Khoa giữ chức Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHAN LÀI PHAN LÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 14-11, tại hội trường Công an tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

cac-dong-chi-lanh-dao-trao-quyet-dinh-va-tang-hoa-chuc-mung-cac-uy-vien-ban-thanh-nien-cong-an-tinh-khoa-i.jpg
Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (thứ 11 từ trái sang) và anh Phạm Hồng Hiệp-Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai (thứ 10 từ phải sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P.L

Tham dự Đại hội có Đại tá Ngô Cự Vinh-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Ban công tác Đoàn và thanh niên (Tỉnh đoàn Gia Lai).

Cùng tham dự Đại hội có đại diện cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh; nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định (cũ) và Gia Lai (cũ) nhiệm kỳ 2022-2027; đại diện một số tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh cùng 200 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú tại các Đoàn cơ sở trực thuộc Công an tỉnh.

dong-chi-pham-hong-hiep-pho-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-bi-thu-tinh-doan-phat-bieu-tai-dai-hoi.jpg
Anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: P.L

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hiện có 2.140 đoàn viên thanh niên đang công tác tại 26 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Trong giai đoạn 2022-2025, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, tạo bước chuyển mình trong phương thức giáo dục. Trong 3 năm qua, các fanpage “Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai”, “An ninh Gia Lai” và các trang của Đoàn cơ sở đã đăng tải hơn 3.500 tin, bài, video clip… phản ánh hoạt động của tuổi trẻ Công an tỉnh.

cac-dai-bieu-du-dai-hoi-doan-thanh-nien-cong-an-tinh-lan-thu-i.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P.L

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tham mưu thành lập 129 đội hình tình nguyện, tổ chức 198 chương trình tình nguyện với tổng nguồn lực huy động trên 3,65 tỷ đồng. Đơn vị đã xây dựng 163 công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; trồng hơn 34.000 cây xanh; tặng 21 căn nhà “Khăn quàng đỏ”, “Nghĩa tình đồng đội”; tặng 25.000 suất quà cho người dân, tham gia hiến máu tình nguyện với trên 800 đơn vị máu an toàn…

Riêng trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2025”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai chương trình “Tuổi trẻ Công an Gia Lai xung kích, sáng tạo, chuyển đổi số vì nhân dân phục vụ”. Trong chiến dịch, tuổi trẻ Công an đã tổ chức trên 60 hoạt động tuyên truyền số hóa về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… cho hơn 25.000 lượt người dân; hỗ trợ 3.000 lượt người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến.

tang-hoa-cam-on-cac-dong-chi-khong-con-tham-gia-uy-vien-ban-thanh-nien-cong-an-tinh-khoa-moi.jpg
Lãnh đạo Ban Thanh niên Công an tỉnh khóa I tặng hoa và quà cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định (cũ) nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: P.L

Trong phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, với tinh thần “Thi đua xung kích lập công”, 100% đoàn viên luôn sẵn sàng chiến đấu, bám cơ sở, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai tiên phong-đoàn kết-bản lĩnh-đột phá-phát triển”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đề ra nhiều chỉ tiêu liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục; đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng; nhiệm vụ Công an nhân dân như: đăng ký, triển khai và duy trì có hiệu quả ít nhất 10 công trình, phần việc, mô hình thanh niên phục vụ nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh; phối hợp xây dựng 5 mô hình “Dân vận khéo”; tổ chức ít nhất 100 hoạt động tình nguyện xã hội. Hàng năm, 100% cơ sở Đoàn có từ 2 hoạt động tình nguyện xã hội, hướng về vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm.

Hàng năm, hỗ trợ, giáo dục, tư vấn cho ít nhất 100 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu ít nhất 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có ít nhất 75 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Mỗi năm tổ chức tối thiểu 10 chương trình “Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai-Thắp sáng niềm tin”, “Tuổi trẻ Công an Gia Lai vì bình yên cuộc sống”, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

trung-ta-phan-van-khoa-duoc-chi-dinh-giu-chuc-truong-ban-thanh-nien-cong-an-tinh-gia-lai.jpg
Trung tá Phan Văn Khoa được chỉ định giữ chức Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P.L

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về chỉ định Ủy viên Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai khóa I gồm 21 đồng chí; Trung tá Phan Văn Khoa được chỉ định giữ chức Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thanh niên xã Nhơn Châu cùng lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng di dời bè đến nơi an toàn.

Gia Lai: Thanh niên chủ động, sẵn sàng hỗ trợ người dân mùa bão lũ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), đoàn viên thanh niên các đơn vị phát huy tinh thần xung kích, chủ động, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân. Họ là lực lượng tại chỗ nhanh nhạy, đồng thời là cầu nối tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả trước, trong và sau bão.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm của Đoàn phường Pleiku dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: ĐVCC

Phát huy tinh thần thanh niên trong giai đoạn mới

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hòa trong không khí sôi nổi của đại hội Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang cùng nhìn lại một nhiệm kỳ đầy nỗ lực, khẳng định vai trò xung kích trong phát triển quê hương và hướng tới nhiệm kỳ mới 2025-2030 với tinh thần “Dấn thân-Sáng tạo-Hành động vì cộng đồng”.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị

Hơn 4.000 điểm cầu kết nối tuổi trẻ Việt Nam góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đoàn diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.088 điểm cầu, hơn 80 nghìn đại biểu tham dự.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho các cá nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội vào tối 12-10.

Sống đẹp từ những điều bình dị

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những người trẻ chọn sống tử tế và lan tỏa điều tốt đẹp bằng hành động cụ thể. 3 trong số 21 cá nhân vừa được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 là minh chứng cho tinh thần ấy: sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Tỉnh đoàn Gia Lai được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Tỉnh đoàn Gia Lai được tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chiều 10-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025. Tại hội nghị, Tỉnh đoàn Gia Lai được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức và triển khai hiệu quả Chiến dịch.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Thời sự - Bình luận

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.