Trung tá Phan Văn Khoa giữ chức Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 14-11, tại hội trường Công an tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Ngô Cự Vinh-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (thứ 11 từ trái sang) và anh Phạm Hồng Hiệp-Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai (thứ 10 từ phải sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P.L

Tham dự Đại hội có Đại tá Ngô Cự Vinh-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Ban công tác Đoàn và thanh niên (Tỉnh đoàn Gia Lai).

Cùng tham dự Đại hội có đại diện cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh; nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Định (cũ) và Gia Lai (cũ) nhiệm kỳ 2022-2027; đại diện một số tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh cùng 200 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú tại các Đoàn cơ sở trực thuộc Công an tỉnh.

Anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: P.L

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hiện có 2.140 đoàn viên thanh niên đang công tác tại 26 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Trong giai đoạn 2022-2025, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền, tạo bước chuyển mình trong phương thức giáo dục. Trong 3 năm qua, các fanpage “Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai”, “An ninh Gia Lai” và các trang của Đoàn cơ sở đã đăng tải hơn 3.500 tin, bài, video clip… phản ánh hoạt động của tuổi trẻ Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P.L

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tham mưu thành lập 129 đội hình tình nguyện, tổ chức 198 chương trình tình nguyện với tổng nguồn lực huy động trên 3,65 tỷ đồng. Đơn vị đã xây dựng 163 công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; trồng hơn 34.000 cây xanh; tặng 21 căn nhà “Khăn quàng đỏ”, “Nghĩa tình đồng đội”; tặng 25.000 suất quà cho người dân, tham gia hiến máu tình nguyện với trên 800 đơn vị máu an toàn…

Riêng trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè năm 2025”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai chương trình “Tuổi trẻ Công an Gia Lai xung kích, sáng tạo, chuyển đổi số vì nhân dân phục vụ”. Trong chiến dịch, tuổi trẻ Công an đã tổ chức trên 60 hoạt động tuyên truyền số hóa về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… cho hơn 25.000 lượt người dân; hỗ trợ 3.000 lượt người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến.

Lãnh đạo Ban Thanh niên Công an tỉnh khóa I tặng hoa và quà cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định (cũ) nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: P.L

Trong phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, với tinh thần “Thi đua xung kích lập công”, 100% đoàn viên luôn sẵn sàng chiến đấu, bám cơ sở, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai tiên phong-đoàn kết-bản lĩnh-đột phá-phát triển”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đề ra nhiều chỉ tiêu liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục; đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng; nhiệm vụ Công an nhân dân như: đăng ký, triển khai và duy trì có hiệu quả ít nhất 10 công trình, phần việc, mô hình thanh niên phục vụ nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh; phối hợp xây dựng 5 mô hình “Dân vận khéo”; tổ chức ít nhất 100 hoạt động tình nguyện xã hội. Hàng năm, 100% cơ sở Đoàn có từ 2 hoạt động tình nguyện xã hội, hướng về vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm.

Hàng năm, hỗ trợ, giáo dục, tư vấn cho ít nhất 100 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu ít nhất 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có ít nhất 75 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Mỗi năm tổ chức tối thiểu 10 chương trình “Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai-Thắp sáng niềm tin”, “Tuổi trẻ Công an Gia Lai vì bình yên cuộc sống”, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Trung tá Phan Văn Khoa được chỉ định giữ chức Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P.L

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về chỉ định Ủy viên Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai khóa I gồm 21 đồng chí; Trung tá Phan Văn Khoa được chỉ định giữ chức Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định 5 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.