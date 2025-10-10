Báo Gia Lai điện tử

Đoàn xã đầu tiên ở Gia Lai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 10-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đak Sơmei lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị đầu tiên trong số 135 tổ chức Đoàn cấp xã của toàn tỉnh tổ chức đại hội.

Dự Đại hội có anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Sơmei cùng 120 đại biểu đại diện cho 253 đoàn viên trên địa bàn xã.

Đoàn xã Đak Sơmei được thành lập từ 2 tổ chức: Đoàn xã Hà Đông và Đoàn xã Đak Sơmei (cũ). Hiện Đoàn xã Đak Sơmei gồm có 1 chi đoàn cơ sở và 13 chi đoàn trực thuộc.

img-8047.jpg
Anh Đỗ Đức Thanh (hàng trước, thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn xã Đak Sơmei nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Yang Tuyết

Theo báo cáo tại đại hội, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn xã Đak Sơmei giai đoạn 2022-2025 đạt những kết quả đáng ghi nhận. Hưởng ứng phong trào “Thanh niên tình nguyện”, Đoàn xã Đak Sơmei đã trao tặng gần 1.000 chiếc áo ấm cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 1.500 suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng cho người có công với cách mạng, hộ nghèo và các em thiếu nhi; nạo vét trên 10 km kênh mương nội đồng; sửa chữa 2 khu vui chơi cho thiếu nhi.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên trong xã còn tham gia hỗ trợ ngày công, giúp đỡ hộ gia đình khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Về phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đoàn viên, thanh niên đã đề xuất hơn 1.000 ý tưởng, sáng kiến được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên, Đoàn xã Đak Sơmei đã vận động 740 đoàn viên, thanh niên tham gia phiên giao dịch việc làm; giới thiệu tìm kiếm việc làm cho 13 thanh niên xuất ngũ.

img-8048.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Yang Tuyết

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn xã Đak Sơmei đề ra 13 chỉ tiêu trọng tâm như: Hàng năm thực hiện hoặc phối hợp thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu có ít nhất 1 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai. 100% các cấp bộ Đoàn có mô hình hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tham gia chuyển đổi số.

Phấn đấu bồi dưỡng, kết nạp 50 đoàn viên; tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt trên 80%. Phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu 60 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, bảo đảm 75% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên. Nhận giúp đỡ thường xuyên ít nhất 1 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về chỉ định Ban chấp hành Đoàn xã Đak Sơmei khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ Đoàn xã Đak Sơmei khóa I gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lưu Văn Vui được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã Đak Sơmei nhiệm kỳ 2025-2030.

