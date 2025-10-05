Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 234 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

THIÊN DI
(GLO)- Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 80 đại biểu, đại diện cho gần 500 đoàn viên toàn đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Lữ đoàn 234 đạt nhiều kết quả nổi bật. Đơn vị đã tổ chức hơn 150 buổi sinh hoạt chính trị, học tập chuyên đề; triển khai trên 120 hoạt động tình nguyện như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Hè tình nguyện”… Mô hình “Tiết kiệm chi tiêu, vì ngày mai lập nghiệp” được duy trì thường xuyên với số tiền tiết kiệm hơn 3 tỷ đồng. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật diễn ra sôi nổi, toàn đoàn có 345 sáng kiến được nghiệm thu, trong đó nhiều sáng kiến ứng dụng hiệu quả vào huấn luyện, công tác hậu cần, kỹ thuật.

van-nghe-chao-mung-dai-hoi.jpg
Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: T.D

Các cuộc vận động, hội thi do cấp trên phát động được đoàn viên hưởng ứng tích cực. Đoàn cơ sở tham gia nhiều cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống, pháp luật, đạt giải Khuyến khích “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân” năm 2024 và Giải Ba năm 2025. Bên cạnh đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hũ gạo nghĩa tình” được duy trì thường xuyên, mỗi năm quyên góp gần 1 tấn gạo giúp đỡ gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn đóng quân, qua đó thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân-dân.

cac-dai-bieu-tham-quan-khu-trung-bay-dai-hoi.jpg
Các đại biểu tham quan khu trưng bày Đại hội. Ảnh: T.D

Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra phương hướng với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, phát triển”. Cán bộ, đoàn viên xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; tăng cường giáo dục lý tưởng, bản lĩnh chính trị; khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, xung phong tình nguyện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí. Trung tá Mai Thanh Tuấn-Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Pháo phòng không 234 được bầu giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.

