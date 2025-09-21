Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh điều tra thăm, tặng quà cho bà con thôn kết nghĩa

(GLO)- Ngày 21-9, Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp UBND xã Vĩnh Sơn và các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, trao tặng 240 phần quà cho các gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại thôn kết nghĩa K4, xã Vĩnh Sơn.

Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình khó khăn tại thôn K4 (xã Vĩnh Sơn). Ảnh: ĐVCC

Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm gạo, chăn bông và các nhu yếu phẩm. Tổng trị giá quà tặng 72 triệu đồng.

Dịp này, Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh điều tra phát động ra quân Ngày Chủ nhật xanh kết hợp tuyên truyền, vận động người dân giảm thiểu sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần và nêu cao tinh thần chung tay xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại địa phương.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng về cộng đồng, sẻ chia khó khăn với bà con vùng sâu vùng xa, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh.