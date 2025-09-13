Tặng quà cho 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Pa

(GLO)- Sáng 13-9, Công an xã Ia Pa phối hợp với Hội thiện nguyện “Em bé cười” và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức buổi trao quà cho 100 gia đình ở thôn Mơ Năng 2, xã Ia Pa.

Tại đây, Ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm (mỗi suất trị giá 250.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 2 suất học bổng cho 2 em học sinh vượt khó và con nuôi của Công an xã, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trao quà cho các gia đình khó khăn và các em nhỏ ở thôn Mơ Năng 2. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 16 phần quà gồm cặp sách, đồ dùng học tập cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Mơ Năng 2; 34 đôi dép cho các em học sinh mẫu giáo sử dụng đến trường trong năm học mới.

Trao học bổng cùng quà cho 2 em nhỏ diện nhà nghèo vượt khó và con nuôi Công an xã. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh hoạt động trao quà, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức các trò chơi có thưởng dành cho các em nhỏ.