Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tặng 52 suất quà cho các hộ nghèo xã Ia Hiao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI

(GLO)- Chiều 9-9, Công an xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đại đức Thích Trung Kính (chùa Quan Âm, phường Pleiku) trao tặng 52 suất quà (trị giá 250.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.

gen-n-z6993685096050-de5e841e1e01fc98549f18c41f8bbc51.jpg
Công an xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Quan Âm trao quà cho hộ nghèo. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Công an xã đã lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tác hại, hệ lụy của tệ nạn ma túy; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà cho bệnh nhân phong và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang

Xã hội

(GLO)- CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang và CLB Hiến máu nhân đạo “Chào buổi sáng” trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với UBND xã Kbang triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang. 

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại VietinBank Bình Định

Đời sống

(GLO)- Ngày 6-9, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương-Chi nhánh Bình Định (VietinBank Bình Định), Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhà máy xử lý nước thải không hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt chưa xử lý xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

Từ thiện

(GLO)- Năm 1983, khi mới 6 tuổi, cậu bé Ngô Gia Lĩnh cùng bố mẹ rời quê hương Hưng Yên vào Nông trường chè quốc doanh Ayun (tỉnh Gia Lai) sinh sống. Từ đó đến nay, anh Lĩnh luôn xem Gia Lai là quê hương thứ hai của mình và hết lòng cống hiến cho cộng đồng.

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Đời sống

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

Từ thiện

(GLO)- Ngày 1-9, tại các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Binh đoàn 15 tổ chức trao gần 14.000 suất quà tặng công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

null