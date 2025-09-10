Tặng 52 suất quà cho các hộ nghèo xã Ia Hiao

Dịp này, Công an xã đã lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tác hại, hệ lụy của tệ nạn ma túy; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Trung tâm Tiếng Trung AOEC trao 324 suất quà cho bệnh nhân và trẻ em
(GLO)- Ngày 8-9, Trung tâm Tiếng Trung AOEC (số 269/40 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm trao quà cho bệnh nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và Làng Trẻ em SOS Pleiku.