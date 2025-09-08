Trung tâm Tiếng Trung AOEC trao 324 suất quà cho bệnh nhân và trẻ em

Tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Trung tâm Tiếng Trung AOEC đã trao 200 suất quà (gồm bánh Trung thu, mì tôm, nước suối) và 24 suất tiền mặt (50.000 đồng/suất) cho các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.
Tại Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Trung tâm cũng trao 100 suất quà (gồm bánh kẹo, bút vở), 100 chiếc bánh Trung thu, 10 bao gạo (10 kg/bao) và 20 thùng mì tôm cho các em nhỏ đang được cơ sở nuôi dưỡng.
Tổng trị giá các phần quà là hơn 30 triệu đồng. Đây là chương trình được Trung tâm Tiếng Trung AOEC duy trì hằng năm nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.