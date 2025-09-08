Trung tâm Tiếng Trung AOEC trao 324 suất quà cho bệnh nhân và trẻ em

(GLO)- Ngày 8-9, Trung tâm Tiếng Trung AOEC (số 269/40 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm trao quà cho bệnh nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và Làng Trẻ em SOS Pleiku.

Tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Trung tâm Tiếng Trung AOEC đã trao 200 suất quà (gồm bánh Trung thu, mì tôm, nước suối) và 24 suất tiền mặt (50.000 đồng/suất) cho các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Đoàn đến thăm và trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Duy

Tại Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), Trung tâm cũng trao 100 suất quà (gồm bánh kẹo, bút vở), 100 chiếc bánh Trung thu, 10 bao gạo (10 kg/bao) và 20 thùng mì tôm cho các em nhỏ đang được cơ sở nuôi dưỡng.

Trung tâm Tiếng Trung AOEC phối hợp với các nhà hảo tâm đến thăm và trao quà cho các em nhỏ tại Làng Trẻ em SOS Pleiku. Ảnh: Ngọc Duy

Tổng trị giá các phần quà là hơn 30 triệu đồng. Đây là chương trình được Trung tâm Tiếng Trung AOEC duy trì hằng năm nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.