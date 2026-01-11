Điều chỉnh chính sách hỗ trợ tạo việc làm, tiếp sức người lao động

(GLO)- Sau gần 10 năm thực hiện Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và các sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25-12-2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 2024 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Nghị định mới chính thức thay thế toàn bộ các quy định trước đây, đánh dấu bước điều chỉnh mang tính tổng thể, phù hợp hơn với bối cảnh hiện nay.

Mở rộng dư địa hỗ trợ việc làm

Một hộ ở xã An Nhơn Tây vay vốn mở rộng sản xuất nấm để nâng cao kinh tế gia đình. Ảnh: Nguyễn Muội

Trước hết, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP làm rõ và chuẩn hóa phạm vi điều chỉnh. Nếu như Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định tương đối dàn trải, thì Nghị định mới xác định rõ 3 nhóm chính sách: Hỗ trợ tạo việc làm (bao gồm tạo mới, duy trì và mở rộng việc làm); hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chính sách việc làm công. Cách tiếp cận này giúp thống nhất nhận thức, tránh lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Một trong những điểm thay đổi lớn và được quan tâm nhiều nhất là mức vay hỗ trợ tạo việc làm. Theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ được vay tối đa 1 tỷ đồng/dự án và không quá 50 triệu đồng cho mỗi lao động được tạo việc làm; người lao động vay tối đa 50 triệu đồng.

Nghị định số 338/2025/NĐ-CP đã nâng mạnh hạn mức vay, theo đó cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 10 tỷ đồng/dự án, không quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động; người lao động vay tối đa 200 triệu đồng. Việc điều chỉnh này được đánh giá là sát thực tiễn hơn, phù hợp với chi phí đầu tư, tiền lương và yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với việc tăng mức vay, chính sách lãi suất cũng được điều chỉnh theo hướng linh hoạt. Thay vì áp dụng cứng theo lãi suất cho vay hộ cận nghèo như Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định lãi suất vay bằng 127% lãi suất cho vay hộ nghèo đối với đối tượng thông thường và bằng lãi suất cho vay hộ nghèo đối với đối tượng ưu tiên.

Lãi suất nợ quá hạn vẫn giữ ở mức 130% lãi suất vay. Cách thiết kế này vừa bảo đảm tính ưu đãi, vừa nâng cao trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Thảo Vi - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh - cho biết: “Một điểm mới đáng chú ý khác là mở rộng cơ chế ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng CSXH. Trước đây, cơ chế này chưa được quy định rõ, dẫn đến nhiều địa phương gặp khó trong việc bảo đảm nguồn vốn cho vay. Nghị định mới cho phép UBND cấp tỉnh quyết định ủy thác nguồn vốn ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, tạo thêm dư địa linh hoạt cho địa phương, nhất là các tỉnh miền núi, vùng khó khăn”.

Tạo sinh kế bền vững

Nối nghề làm bánh tráng từ cha ông trên quê hương làng nghề bánh tráng Trường Cửu (xã An Nhơn Tây), ông Nguyễn Đình Tân cùng hai người con trai khao khát nâng cao thu nhập từ nghề truyền thống. Từ số tiền tích lũy của gia đình và khoản vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH theo chương trình cho vay giải quyết việc làm, gia đình ông Tân đã đầu tư dàn máy tráng bánh và máy nướng bánh tráng với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Hộ ông Nguyễn Đình Tân vay vốn tạo việc làm để đầu tư máy móc sản xuất bánh tráng truyền thống, tạo việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: Nguyễn Muội

“Từ ngày đầu tư máy móc, năng suất đã tăng gấp 5 lần. Chúng tôi không chỉ tráng bánh tráng mè đen - sản phẩm truyền thống của làng nghề bánh tráng Trường Cửu - mà còn mua thêm bánh tráng nước dừa trong tỉnh để nướng, phục vụ nhu cầu của bạn hàng trong và ngoài tỉnh” - ông Tân nói. Không chỉ tăng thu nhập cho các thành viên trong nhà, cơ sở của ông Tân còn tạo việc làm cho 6 lao động địa phương với thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng.

Được biết, trong năm 2025, toàn tỉnh đã cho vay hơn 2.265 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm, qua đó có 28.977 lao động được tạo việc mới, duy trì và mở rộng việc làm, nâng dư nợ cho vay giải quyết việc làm lên 4.518 tỷ đồng với 86.621 khách hàng còn dư nợ.

Với những điều chỉnh căn bản về mức vay, lãi suất, cơ chế ủy thác và tổ chức thực hiện, Nghị định mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho DN phục hồi sản xuất, người lao động ổn định sinh kế và địa phương chủ động hơn trong giải quyết việc làm.

Để Nghị định sớm đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả, bà Nguyễn Thị Thảo Vi cho biết: “Thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác và các tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương và địa phương nhằm mở rộng quy mô, nâng mức cho vay, tạo điều kiện để người lao động dễ dàng tiếp cận vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và tăng thu nhập”.