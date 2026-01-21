Mở đường cho phạm nhân trẻ tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Tại Trại giam Kim Sơn (Cục C10, Bộ Công an), công tác dạy nghề được triển khai gắn với tư vấn, kết nối việc làm, tạo điều kiện giúp phạm nhân trẻ ổn định cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt, hạn chế nguy cơ tái phạm, sẵn sàng hơn cho việc tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua việc tổ chức đào tạo các nghề phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu xã hội, Trại giam Kim Sơn từng bước trang bị cho phạm nhân kỹ năng lao động cơ bản.

Công tác dạy nghề cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên được Trại giam Kim Sơn chú trọng thực hiện. Ảnh: ĐVCC

Trong năm 2025, Trại giam đã phối hợp với các trường nghề tổ chức đào tạo cho phạm nhân ở 6 ngành nghề; đồng thời, duy trì truyền dạy nghề thông qua các hoạt động lao động sản xuất như nông nghiệp, trồng rau xanh, chăn nuôi và các nghề tiểu thủ công nghiệp như đan mây, đan nhựa, mộc, điện...

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm 2025 đến nay, đa số phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đều yên tâm cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy; tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm rõ rệt.

Trong năm đã có 161 phạm nhân ở độ tuổi thanh niên được đặc xá, 3 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện và 118 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù; tỷ lệ phạm nhân được xếp loại chấp hành án khá, tốt chiếm tỷ lệ cao.

Từ thực tiễn công tác dạy nghề tại trại giam, nhiều phạm nhân thanh niên đã có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và quá trình cải tạo. Phạm nhân N.T.Q. (SN 2005) đang chấp hành án phạt 16 năm 10 tháng tù về tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Q. hiện học nghề làm tóc giả - một nghề đòi hỏi kỹ thuật cao, sự tỉ mỉ và kiên trì.

Từ chỗ còn lúng túng với các thao tác ban đầu, sau gần 7 tháng học nghề, Q. đã thực hiện thành thạo các công đoạn, đạt mức khoán lao động ổn định. “Học nghề giúp tôi rèn được tính kiên nhẫn, chấp hành kỷ luật tốt hơn và có thêm động lực cải tạo để sau này có thể tự lao động nuôi sống bản thân” - Q. chia sẻ.

Tương tự, P.V.B. (SN 1996) đang chấp hành án phạt 9 năm tù về tội giết người, hiện học nghề điện và được phân công tham gia công tác bảo trì, sửa chữa điện trong trại giam.

Cán bộ Trại giam Kim Sơn hướng dẫn phạm nhân sửa chữa các thiết bị điện. Ảnh: ĐVCC

Với nền tảng kỹ thuật đã có, B. dần ổn định tư tưởng, xác định rõ mục tiêu sau khi chấp hành xong án phạt. “Được tạo điều kiện rèn nghề trong trại giúp tôi yên tâm cải tạo và có thêm tự tin khi nghĩ đến việc tìm việc làm sau này” - B. nói.

Còn N.V.H.K. (SN 1997) đang chấp hành án phạt 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cũng đang học nghề đan nhựa giả. Chưa từng tiếp xúc với nghề này, song chỉ sau vài tháng rèn luyện, K. đã hoàn thiện được sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật.

K. bộc bạch: “Có nghề trong tay giúp tôi bớt lo lắng khi sắp trở về địa phương. Mong rằng chính quyền địa phương giúp kết nối để những thanh niên từng lầm lỗi như tôi có thêm quyết tâm làm lại cuộc đời”.

Theo Thiếu tá Hoàng Thanh Trọng - Phó Giám thị Trại giam Kim Sơn, việc đẩy mạnh dạy nghề cho phạm nhân, nhất là phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, là một trong những nội dung trọng tâm của công tác giáo dục, cải tạo.

“Thông qua đào tạo nghề và truyền nghề trong quá trình lao động cải tạo, phạm nhân từng bước nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của việc chấp hành án; từ đó, nỗ lực phấn đấu tiến bộ để sớm tái hòa nhập xã hội” - Thiếu tá Trọng cho biết.

Phạm nhân tại Trại giam Kim Sơn thực hành kỹ năng đan nhựa giả mây trong giờ học nghề. Ảnh: ĐVCC

Trên cơ sở công tác dạy nghề đã và đang được duy trì thường xuyên, Trại giam Kim Sơn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên.

Tiêu biểu là chương trình “Hành trình của niềm tin” được tổ chức thường niên nhằm động viên tinh thần phạm nhân tiếp tục cải tạo tốt, tạo cơ hội giao lưu văn nghệ, cung cấp thêm thông tin về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp và tạo cầu nối giữa phạm nhân với doanh nghiệp.

Các tiết mục giao lưu văn nghệ tại chương trình “Hành trình của niềm tin” năm 2025 tại Trại giam Kim Sơn. Ảnh: D.L

Có mặt tại Chương trình “Thắp sáng niềm tin” năm 2025, anh Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh - cho biết: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu lớn về lao động đã qua đào tạo nghề, nhất là các nghề kỹ thuật như hàn, đan mây, với mức thu nhập phổ biến 7-10 triệu đồng/tháng.

Nếu tranh thủ học nghề, rèn tay nghề ngay trong thời gian chấp hành án, khi ra trại, phạm nhân sẽ có nhiều cơ hội tìm được việc làm ổn định hơn.

“Hội Doanh nhân trẻ tỉnh luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ thanh niên sau tái hòa nhập thông qua các hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp. Những ý tưởng, dự án khả thi, có tiềm năng phát triển sẽ được kết nối, xem xét hỗ trợ đầu tư; qua đó, giúp người hoàn lương từng bước ổn định cuộc sống lâu dài” - anh Bình nhấn mạnh.