Không kiềm chế sau chầu nhậu, hai nhóm thanh thiếu niên vướng vòng lao lý

(GLO)- Ngày 17-9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Vân Canh. Trong vụ án này, hai nhóm thanh thiếu niên đã vướng vòng lao lý sau một chầu nhậu.

Đứng trước Hội đồng xét xử là 11 bị cáo, phần lớn còn rất trẻ, trong đó có 2 bị cáo tại thời điểm phạm tội mới chỉ 16 tuổi.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.L

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 20-4-2023, Trần Thanh Đạt (SN 2005, ở xã Vân Canh) cùng nhóm bạn nhậu tại một quán trên địa bàn xã. Ngồi sát bên là nhóm của Bùi Xuân Phi (SN 1987, ở xã Canh Vinh). Hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Hồ Trọng Tín (SN 1992, ở xã Vân Canh, thuộc nhóm của Phi) đã lấy vỏ chai bia đập xuống đất, lấy mảnh vỡ định lao tới đánh Đạt nhưng được mọi người can ngăn.



Nhóm của Đạt bỏ đi, nhưng Đạt cùng đồng bọn thống nhất sẽ quay lại “dằn mặt” đối thủ. Đạt về nhà mang theo phảng, ba chỉa, kiếm; gọi thêm đồng bọn gồm Trương Công Tín, Trương Hùng Trọng (cùng SN 2004, ở xã Vân Canh) và một số người khác tìm nhóm của Phi để đánh trả.

Trong cuộc hỗn chiến, Đạt cầm phảng chém vào đầu Khổng Thanh Trọng (SN 1992, ở xã Vân Canh) gây thương tích 16%. Chưa dừng lại ở đó, Trương Công Mạnh (SN 2006) và Nguyễn Cảnh Trường (SN 2007, cùng ở xã Canh Vinh, thành viên nhóm của Đạt) dùng ba chỉa đâm Hồ Trọng Tín (SN 1992, ở xã Vân Canh, thành viên nhóm của Phi) gây thương tích 7%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án đồng phạm giản đơn, bắt nguồn từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Do không kiềm chế được bản thân, các bị cáo đã rủ rê đánh nhau, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó, nhóm của bị cáo Đạt phạm tội "Giết người" với tình tiết tăng nặng “Giết 2 người trở lên”, “Có tính chất côn đồ”; nhóm của bị cáo Phi phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” với tình tiết “Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Công Tín và Hùng Trọng (là những người tham gia với vai trò giúp sức tích cực về mặt vật chất cũng như tinh thần) phải chịu mỗi bị cáo 5 năm tù với tội “Giết người”. Các bị cáo còn lại trong nhóm tội “Giết người” lần lượt chịu các mức án từ 15 tháng đến 3 năm 6 tháng tù; nhóm của bị cáo Phi cùng đồng bọn chịu các mức án từ 2-3 năm tù với tội “Gây rối trật tự công cộng”.