Lao động thời vụ dịp Tết: Lương cao cũng không dễ tuyển

(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường việc làm thời vụ trên địa bàn tỉnh đã trở nên sôi động. Nhiều cơ sở sản xuất, cửa hàng, siêu thị liên tục tuyển lao động với mức thù lao khá. Tuy nhiên, không ít chủ cơ sở “đứng ngồi không yên” vì không tuyển được lao động.

Nhiều cơ sở cần tuyển lao động

Những ngày này, dạo quanh các tuyến đường trung tâm phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) như Tăng Bạt Hổ, Mai Xuân Thưởng, Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong…, dễ dàng bắt gặp các bảng thông báo tuyển người làm thời vụ, từ đóng gói quà Tết, bán hàng, thu ngân đến phục vụ nhà hàng, giao nhận hàng hóa.

Mức lương được chào mời khá hấp dẫn, dao động từ 200-300 nghìn đồng/ngày với các việc làm toàn thời gian.

Nhân viên cửa hàng trái cây nhập khẩu đang gói giỏ quà cho khách. Ảnh: Hải Yến

Bà Nguyễn Thị Ánh Hải (khu phố 14, phường Quy Nhơn) đang tất bật cho mùa sản xuất chuối, khoai tây, khoai lang sấy kiểu Thái phục vụ Tết. Mỗi ngày, cơ sở của bà xử lý khoảng 70-80 kg chuối tươi.

Ngoài 3 lao động chính, bà Hải cần thuê thêm thợ thời vụ với mức lương 25.000 đồng/giờ. “Thời điểm này, sinh viên bận thi học kỳ, lao động tự do thì đã có việc ổn định hơn nên dù có nhu cầu vẫn khó tuyển” - bà Hải chia sẻ.

Với người lao động trẻ, việc làm thời vụ dịp Tết là cơ hội tăng thêm thu nhập. Anh Nguyễn Văn Hảo (phường Quy Nhơn Đông) cho biết: “Ngoài ca phục vụ nhà hàng buổi chiều tối, tôi tranh thủ làm thêm buổi sáng - trưa tại cơ sở của bà Hải. Công việc không nặng nhưng cần khéo tay, vài buổi mới quen. Mỗi ngày, tôi kiếm thêm khoảng 200 nghìn đồng, lại được bao ăn trưa”.

Không chỉ các hộ sản xuất nhỏ, nhiều hợp tác xã (HTX) cũng rơi vào tình trạng “khát” lao động. Chị Phan Kim Nhật Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Sản xuất nấm Anvies (phường An Nhơn Nam) cho hay, HTX đang cần lao động thời vụ để chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế, sấy, đóng gói, dán nhãn sản phẩm. Tuy nhiên, việc tìm người phù hợp rất khó, nhất là lao động có thể làm liên tục trong thời gian ngắn.

Cung không đủ cầu

Không chỉ khu vực đô thị, ở vùng nông thôn, việc tuyển lao động thời vụ cũng gặp không ít trở ngại. Bà Bùi Thị Thu Thắm - chủ cơ sở bún, phở khô Biên Thắm (xã Ân Hảo) cho biết: Cơ sở đang cần khoảng 10 lao động thời vụ với mức lương 250 nghìn đồng/ngày.

Năm nay mưa nhiều, cơ sở phải vận hành máy sấy liên tục, nhu cầu nhân công cao hơn mọi năm. Dù lương không thấp nhưng vẫn khó tuyển vì lao động ở quê đang vào mùa sạ lúa, trồng keo.

Nhân viên làm thêm thời vụ tại cơ sở bún, phở khô Biên Thắm (xã Ân Hảo). Ảnh: Hải Yến

Thực tế cho thấy, tại nhiều xã, lao động thời vụ ưu tiên làm nông nghiệp, nhất là trồng và thu hoạch keo với thu nhập cao hơn, có thể đạt 500-800 nghìn đồng/ngày nếu làm đủ 8-10 giờ. Điều này khiến các cơ sở sản xuất lương thực, thực phẩm phục vụ Tết gặp khó trong việc cạnh tranh nhân công.

Ở mảng thương mại dịch vụ, các cửa hàng, doanh nghiệp sản xuất cũng liên tục đăng tin tuyển người làm thời vụ. Theo ghi nhận ở các nhóm việc làm địa phương trên mạng xã hội, mỗi ngày có hàng chục tin tuyển dụng với lời mời “đi làm ngay”.

Chị Phạm Ngân - chủ cửa hàng giày dép trên đường Phan Bội Châu (phường Quy Nhơn) cho biết đang cần nhân viên phụ bán hàng đến 30 Tết, làm 6 giờ/ngày với lương 6 triệu đồng/tháng, kèm thưởng Tết những ngày cao điểm.

“Việc nhẹ, bao ăn uống nhưng vẫn khó tìm người gắn bó đến sát Tết vì các em làm thêm chủ yếu là sinh viên nghỉ học về quê ăn Tết sớm 2-3 tuần” - chị Ngân nói.

Siêu thị Go! Quy Nhơn tuyển lao động cho mùa Tết. Ảnh: Hải Yến

Tại các hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, WinMart, Bách Hóa Xanh, GO! Quy Nhơn, GO! An Nhơn…, nhu cầu lao động thời vụ tăng mạnh, từ 10-30 người/đơn vị.

Theo ông Nguyễn Văn Minh - Tổ trưởng Tổ Marketing Co.opmart Quy Nhơn, siêu thị đang tuyển 20 nhân viên thời vụ cho các khâu sơ chế, bán hàng, giao hàng với mức lương 5,5-6 triệu đồng/tháng.

“Đến nay mới tuyển được khoảng một nửa, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm người để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao dịp Tết” - ông Minh cho hay.

Bên cạnh bài toán cung - cầu, cả người lao động lẫn doanh nghiệp còn đối mặt với những rủi ro khác. Với người lao động, nguy cơ lừa đảo tuyển dụng qua mạng xã hội, yêu cầu nộp các khoản phí ứng tuyển, đặt cọc… vẫn hiện hữu.

Còn với doanh nghiệp, tính thời vụ đòi hỏi người lao động phải nhanh chóng đáp ứng yêu cầu công việc, trong khi không phải ai cũng sẵn sàng làm việc với cường độ cao trong thời gian ngắn.

Thị trường việc làm thời vụ dịp Tết vì thế vẫn sôi động, nhưng để “có cầu gặp cung” không hề đơn giản. Bởi ngoài sự chủ động, minh bạch từ phía doanh nghiệp, người lao động cũng cần tỉnh táo, linh hoạt để lựa chọn công việc phù hợp.