Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Lao động - Việc làm

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tuyển chọn 4.200 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo NDO, ANTĐ)

(GLO)- Năm 2026, phía Hàn Quốc sẽ tuyển chọn 4.200 lao động Việt Nam sang làm việc theo Chương trình EPS trong các ngành sản xuất chế tạo, ngư nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ.

Trong đó, ngành sản xuất chế tạo tuyển 3.000 người, ngư nghiệp 1.000 người, lâm nghiệp 150 người và dịch vụ 50 người.

tuyen-chon-4200-lao-dong-di-lam-viec-tai-han-quoc-theo-chuong-trinh-eps.jpg
Lao động Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: COLAB/TNO

Theo kế hoạch được thống nhất giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, kỳ thi tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) sẽ được tổ chức trong năm nay.

Kỳ thi sẽ diễn ra theo 2 vòng, bao gồm: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS – TOPIK); kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Chỉ những người đạt yêu cầu qua vòng thi năng lực tiếng Hàn mới được tham dự kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Người lao động đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Thời gian tiếp nhận đăng ký của ứng viên muốn dự tuyển từ ngày 23 đến 27-3-2026. Ứng viên chỉ phải nộp duy nhất khoản tiền đăng ký dự thi là tiền Việt Nam tương đương với 28 USD.

Thời gian, địa điểm tổ chức và kết quả kỳ thi sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo bằng văn bản cho Sở Nội vụ các tỉnh/thành phố; đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử http://colab.moha.gov.vn.

Những người lao động tham gia chương trình cần đáp ứng điều kiện từ 18-39 tuổi; không có tiền án bị phạt tù hoặc hình phạt pháp lý nặng hơn theo quy định của pháp luật; không bị cấm xuất cảnh Việt Nam và chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc; đủ sức khỏe đi làm việc tại Hàn Quốc.

Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) hoặc visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá) thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm. Ứng viên cũng không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc…

Được biết, trong năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mốc 144 nghìn người. Riêng thị trường Hàn Quốc đã tiếp nhận hơn 11.600 lao động Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

Lao động - Việc làm

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại QĐ số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức. Theo đó, chậm nhất đến ngày 1-7-2027, lãnh đạo các cơ quan phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà Tết cho người lao động khó khăn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà Tết cho người lao động khó khăn

Lao động - Việc làm

(GLO)- Chiều 9-2, tại Công ty TNHH Công nghiệp Able Tây Sơn (Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Sơn), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 9 xã thuộc Công đoàn xã Tây Sơn phụ trách.

Lương tăng, thưởng Tết cao nhất 1,8 tỷ đồng

Lương tăng, thưởng Tết cao nhất 1,8 tỷ đồng

Lao động - Việc làm

Tết Bính Ngọ 2026 cận kề, người lao động đón tin vui với xu hướng tiền lương, thưởng Tết cao hơn năm trước. Không chỉ vậy, doanh nghiệp nghĩ thêm nhiều giải pháp chăm lo người lao động như đưa đón về quê ăn Tết, tặng quà, tổ chức chương trình vui chơi, ngày hội gia đình…

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Xã hội

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

null