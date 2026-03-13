Tuyển chọn 4.200 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2026

(GLO)- Năm 2026, phía Hàn Quốc sẽ tuyển chọn 4.200 lao động Việt Nam sang làm việc theo Chương trình EPS trong các ngành sản xuất chế tạo, ngư nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ.

Trong đó, ngành sản xuất chế tạo tuyển 3.000 người, ngư nghiệp 1.000 người, lâm nghiệp 150 người và dịch vụ 50 người.

Lao động Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: COLAB/TNO

Theo kế hoạch được thống nhất giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, kỳ thi tiếng Hàn cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) sẽ được tổ chức trong năm nay.

Kỳ thi sẽ diễn ra theo 2 vòng, bao gồm: Thi năng lực tiếng Hàn (EPS – TOPIK); kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Chỉ những người đạt yêu cầu qua vòng thi năng lực tiếng Hàn mới được tham dự kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Người lao động đạt yêu cầu qua cả 2 vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Thời gian tiếp nhận đăng ký của ứng viên muốn dự tuyển từ ngày 23 đến 27-3-2026. Ứng viên chỉ phải nộp duy nhất khoản tiền đăng ký dự thi là tiền Việt Nam tương đương với 28 USD.

Thời gian, địa điểm tổ chức và kết quả kỳ thi sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo bằng văn bản cho Sở Nội vụ các tỉnh/thành phố; đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử http://colab.moha.gov.vn.

Những người lao động tham gia chương trình cần đáp ứng điều kiện từ 18-39 tuổi; không có tiền án bị phạt tù hoặc hình phạt pháp lý nặng hơn theo quy định của pháp luật; không bị cấm xuất cảnh Việt Nam và chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc; đủ sức khỏe đi làm việc tại Hàn Quốc.

Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) hoặc visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá) thì thời gian cư trú phải dưới 5 năm. Ứng viên cũng không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc…

Được biết, trong năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mốc 144 nghìn người. Riêng thị trường Hàn Quốc đã tiếp nhận hơn 11.600 lao động Việt Nam.