Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà Tết cho người lao động khó khăn

(GLO)- Chiều 9-2, tại Công ty TNHH Công nghiệp Able Tây Sơn (Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Sơn), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 9 xã thuộc Công đoàn xã Tây Sơn phụ trách.

Tại đây, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã trao 100 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 nghìn đồng) nhằm chia sẻ khó khăn, động viên người lao động tiếp tục yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Muội

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Thanh Xuân nhấn mạnh vai trò quan trọng của người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông cũng ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn các cấp trong việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động; sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động của Công đoàn cơ sở trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (đứng thứ 3 từ trái sang) và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Tây Sơn tặng quà cho chị Nguyễn Thị Như Nga (TTYT Tây Sơn). Ảnh: Nguyễn Muội

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy trong công tác chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.