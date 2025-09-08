Danh mục
Tuyên truyền pháp luật về giao thông cho học sinh Trường THPT Bình Dương

NGUYỄN CHƠN
VĂN TỐ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 8-9, tại Trường THPT Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho gần 900 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Hoạt động tuyên truyền được thực hiện theo chủ đề năm An toàn giao thông 2025 “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”.

Tại chương trình, cán bộ Cảnh sát giao thông đã thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2025; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, Nghị định số 168/2024-NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, tập trung vào các nhóm hành vi lứa tuổi học sinh thường mắc phải, dễ gây tai nạn giao thông.

1.jpg
Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi tình huống, kiểm tra kiến thức. Ảnh: ĐVCC

Thông qua hoạt động hỏi đáp, xử lý tình huống, các em học sinh còn được trang bị một số kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, tuân thủ quy định không sử dụng xe đạp điện, xe máy điện độ chế, không điều khiển mô tô đến trường khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.

