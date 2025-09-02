Gia Lai: Tai nạn giao thông dịp Lễ Quốc khánh 2-9 giảm cả 3 tiêu chí

(GLO)-Ngày 2-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 (từ 30-8 đến 2-9), tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được bảo đảm, các tuyến giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép hay vụ việc phức tạp.

Theo đó, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 5 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản ước khoảng 10 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ, số người chết và bị thương đều giảm; không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy.

Tổ kiểm soát cố định của Trạm CSGT Tuy Phước kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến QL1. Ảnh: N.L

Để có được kết quả này, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức trực 100% quân số, huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm.

Cảnh sát giao thông sử dụng thiết bị nghiệp vụ bắn tốc độ trên Quốc lộ 25, đoạn qua xã Chư Sê. Ảnh: N.L

Qua đó, phát hiện và xử lý 1.765 trường hợp vi phạm, trong đó có 173 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 507 trường hợp chạy quá tốc độ, 112 trường hợp không có giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hơn 1,15 tỷ đồng, tạm giữ 4 ô tô, 203 mô tô và gần 1.000 giấy tờ để phục vụ công tác xử lý.

Đội Cảnh sát đường thủy kiểm soát chặt việc mặc áo phao trước khi lên tàu du lịch qua Hòn Khô. Ảnh: N.L.

Song song với công tác tuần tra, xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong dịp lễ, hơn 6.300 lượt người dân, học sinh, giáo viên được phổ biến trực tiếp; gần 1.400 tài xế xe tải, mô tô được nhắc nhở, ký cam kết không sử dụng rượu bia, ma túy. Ngoài ra, hơn 700 tờ rơi tuyên truyền được cấp phát, 106 lượt xe loa lưu động được triển khai tại các địa bàn.