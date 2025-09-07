Danh mục
Gia Lai: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh dịp đầu năm học mới

NGUYỄN CHƠN
NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 6-9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an các địa phương tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 1.800 giáo viên, học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, vào sáng 6-9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) phối hợp với Công an xã Ia Hrung tuyên truyền pháp luật về giao thông, an ninh học đường cho 800 giáo viên, học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung).

1-7403.jpg
Cán bộ Cảnh sát giao thông phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung). Ảnh: ĐVCC

Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường An Nhơn Bắc và Hệ thống Head Viễn Thuận Phát tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 1.000 thầy cô giáo, học sinh Trường THPT Hòa Bình (phường An Nhơn Bắc).

4.jpg
Học sinh Trường THPT Hoà Bình (phường An Nhơn Bắc) dự buổi tuyên truyền pháp luật đầu năm học mới. Ảnh: ĐVCC

Tại các buổi tuyên truyền, cơ quan Công an phổ biến nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, đặc biệt là các quy định như: đã uống rượu bia thì không lái xe, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe đạp điện; cách nhận biết, ý nghĩa của các biển báo giao thông và một số quy tắc tham gia giao thông an toàn.

Bên cạnh đó, các em học sinh cũng được tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; biện pháp phòng ngừa tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực học đường; cách thức sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả cùng các quy định pháp luật liên quan mật thiết đến lứa tuổi học sinh.

Chương trình nhằm hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, qua đó trang bị kiến thức, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh ngay từ khi còn trên ghế nhà trường; góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

