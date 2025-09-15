Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khánh thành công trình thanh niên “Số hóa y tế - Mã QR vì sức khỏe cộng đồng”

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chiều 15-9, Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn đã khánh thành công trình thanh niên “Số hóa y tế - Mã QR vì sức khỏe cộng đồng”.

Công trình bao gồm 16 bảng in mã QR được đặt tại các phòng chức năng trong bệnh viện. Mỗi bảng mã QR chứa thông tin chi tiết, khoa học và dễ hiểu về một kỹ thuật điều trị chuyên môn mà bệnh viện đang triển khai. Người bệnh và thân nhân chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã là có thể nhanh chóng nắm bắt nội dung về tác dụng, chỉ định và lợi ích của từng kỹ thuật.

cong-trinh-so-hoa-y-te-7080.jpg
Trao bảng tượng trưng, bàn giao công trình thanh niên “Số hóa y tế - Mã QR vì sức khỏe cộng đồng”. Ảnh: D.L

Việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giới thiệu phương pháp điều trị mang lại nhiều lợi ích, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời và chính xác; góp phần giảm tải việc giải thích trực tiếp cho nhân viên y tế.

cong-trinh-so-hoa-y-te-2.jpg
Bệnh nhân quét mã QR để nắm bắt thông tin về phương pháp điều trị một cách chính xác. Ảnh: D.L
cong-trinh-so-hoa-y-te-3.jpg
Minh họa về một trong số những nội dung hiển thị khi bệnh nhân và người nhà quét mã QR. Ảnh: ĐVCC

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; thể hiện vai trò tiên phong của đoàn viên thanh niên ngành Y tế trong công tác chuyển đổi số.

Gia Lai phải lọt vào tốp đầu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 5-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo để giải quyết một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

(GLO)- Với đề tài “Mô hình trí tuệ nhân tạo phân độ cận thị bệnh lý và phát hiện tổn thương trên ảnh màu đáy mắt”, ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu (quê ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành giải Nhì tại Hội thảo Ortho-K Kiểm soát tiến triển cận thị thế giới (GOMCC).

OpenAI “bắt tay” với Broadcom sản xuất chip AI

(GLO)- OpenAI sẽ “bắt tay” hợp tác với Tập đoàn bán dẫn Broadcom (Mỹ) sản xuất hàng loạt chip trí tuệ nhân tạo (AI) của riêng mình từ năm 2025. Đây được xem là nỗ lực đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ và giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp GPU Nvidia.

Hỗ trợ chính quyền xã chuyển đổi số hiệu quả

(GLO)- Từ ngày 3 đến 12-9, 10 công chức, viên chức từ các cơ quan chuyên môn của tỉnh được điều động về các xã vùng sâu, vùng xa nhằm hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền 2 cấp và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại cấp xã.

VNPT Bình Định và VNPT Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt dịp lễ 2-9

(GLO)- Nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2-9, VNPT Bình Định và VNPT Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc an toàn, ổn định và thông suốt trên địa bàn.

Gia Lai: Nghiệm thu mô hình điểm nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 26-8, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên việc áp dụng các hệ thống, tiêu chuẩn, công cụ cải tiến năng suất và giải pháp KH-CN, đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp tỉnh.

