Khánh thành công trình thanh niên “Số hóa y tế - Mã QR vì sức khỏe cộng đồng”

Công trình bao gồm 16 bảng in mã QR được đặt tại các phòng chức năng trong bệnh viện. Mỗi bảng mã QR chứa thông tin chi tiết, khoa học và dễ hiểu về một kỹ thuật điều trị chuyên môn mà bệnh viện đang triển khai. Người bệnh và thân nhân chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã là có thể nhanh chóng nắm bắt nội dung về tác dụng, chỉ định và lợi ích của từng kỹ thuật.

Trao bảng tượng trưng, bàn giao công trình thanh niên “Số hóa y tế - Mã QR vì sức khỏe cộng đồng”. Ảnh: D.L

Việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giới thiệu phương pháp điều trị mang lại nhiều lợi ích, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời và chính xác; góp phần giảm tải việc giải thích trực tiếp cho nhân viên y tế.

Bệnh nhân quét mã QR để nắm bắt thông tin về phương pháp điều trị một cách chính xác. Ảnh: D.L

Minh họa về một trong số những nội dung hiển thị khi bệnh nhân và người nhà quét mã QR. Ảnh: ĐVCC

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; thể hiện vai trò tiên phong của đoàn viên thanh niên ngành Y tế trong công tác chuyển đổi số.