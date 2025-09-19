Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Lữ đoàn 234 trao kinh phí hỗ trợ cho học sinh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THIÊN DI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-9, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã trao kinh phí hỗ trợ từ Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2025-2026 cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Ia O, Ia Chía, Ia Púch, Ia Tôr và Bàu Cạn.

Trong năm học này, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trao tổng số tiền 740 triệu đồng để hỗ trợ 100 em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường.

0c7ce80cde6d54330d7c.jpg
Lãnh đạo Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trao học bổng cho học sinh. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi trao kinh phí, Đại tá Nguyễn Văn Thư-Chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 234-thông tin: Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” được Bộ Quốc phòng triển khai nhiều năm qua với mục tiêu hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vượt qua trở ngại, phấn đấu học tập tốt, xây dựng tương lai.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, thời gian qua, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các nhà trường tổ chức xét chọn, hỗ trợ đúng đối tượng. Từ năm 2024 đến nay, Lữ đoàn đã trao 300 suất hỗ trợ cho học sinh khó khăn với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng, góp phần củng cố tình đoàn kết quân-dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

“Ngôi nhà chung” xanh mát của Lữ đoàn 234

Lữ đoàn 234 xây dựng doanh trại xanh-sạch-đẹp

(GLO)- Với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, Lữ đoàn Pháo phòng không 234  đã trở thành điểm sáng của Quân đoàn 34 về xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần kiến tạo môi trường sống, làm việc trong lành, nền nếp cho cán bộ, chiến sĩ.

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quốc phòng - An ninh

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

Chính trị

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

Chính trị

(GLO)- 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh; yêu cầu đặt ra là giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng.

null