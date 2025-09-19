Lữ đoàn 234 trao kinh phí hỗ trợ cho học sinh khó khăn

(GLO)- Ngày 19-9, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã trao kinh phí hỗ trợ từ Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2025-2026 cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Ia O, Ia Chía, Ia Púch, Ia Tôr và Bàu Cạn.

Trong năm học này, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trao tổng số tiền 740 triệu đồng để hỗ trợ 100 em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường.

Lãnh đạo Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trao học bổng cho học sinh. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi trao kinh phí, Đại tá Nguyễn Văn Thư-Chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 234-thông tin: Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” được Bộ Quốc phòng triển khai nhiều năm qua với mục tiêu hỗ trợ học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vượt qua trở ngại, phấn đấu học tập tốt, xây dựng tương lai.

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, thời gian qua, Lữ đoàn Pháo phòng không 234 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các nhà trường tổ chức xét chọn, hỗ trợ đúng đối tượng. Từ năm 2024 đến nay, Lữ đoàn đã trao 300 suất hỗ trợ cho học sinh khó khăn với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng, góp phần củng cố tình đoàn kết quân-dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.