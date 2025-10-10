Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia

(GLO)- Sáng 10-10, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10-10) và Ngày hội toàn quân học tập số năm 2025. Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: H.P

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số năm nay được Bộ CHQS tỉnh xác định là “Nhanh hơn, hiệu quả hơn, toàn diện hơn”. Trong đó, “Nhanh hơn” là giúp rút ngắn thời gian xử lý thông tin và ra quyết định, tăng tốc độ truyền nhận, phản ứng và thực thi các nhiệm vụ.

“Hiệu quả hơn” là dùng ít nguồn lực (thời gian, nhân lực, kinh phí) nhưng đạt kết quả cao hơn, tối ưu hóa phân bổ lực lượng, tiết kiệm chi phí hành chính, nâng cao chất lượng báo cáo và kế hoạch.

“Toàn diện hơn” là bao phủ toàn bộ hoạt động và các yếu tố có liên quan từ tổ chức, con người, quy trình, hạ tầng kỹ thuật, đến khung pháp lý, an ninh thông tin và hợp tác liên ngành.

Cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tham gia kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng số trong phong trào "Bình dân học vụ số" do lực lượng vũ trang Quân khu 5 phát động. Ảnh: H.P

Theo Đại tá Lê Thanh Tùng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đối với lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai, chuyển đổi số là bước chuyển mình của thời đại; là hành trình đưa công nghệ gắn liền với nhiệm vụ chính trị; để mỗi cán bộ, chiến sĩ có thể làm việc khoa học hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã phát biểu kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, biến quyết tâm thành hành động, góp phần đưa công tác chuyển đổi số của LLVT tỉnh trở thành điểm sáng trong LLVT Quân khu 5.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh: Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia không chỉ dừng lại ở phong trào, khẩu hiệu, mà phải trở thành hành động thường xuyên, tư duy đổi mới trong công việc hằng ngày.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh việc chuyển đổi số phải trở thành hành động thường xuyên, tư duy đổi mới trong công việc hằng ngày. Ảnh: H.P

Để phong trào chuyển đổi số trong LLVT tỉnh thực sự lan tỏa, đi vào chiều sâu, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị và hậu cần-kỹ thuật; triển khai hiệu quả các mô hình, sáng kiến đang được áp dụng; đồng thời, khuyến khích sáng kiến mới gắn với thực tiễn từng đơn vị.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; mỗi cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, gắn phong trào “Chuyển đổi số trong hành động” với các phong trào thi đua thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.