Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bàn giao 6 “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

THÀNH PHÚC
(GLO)- Từ ngày 8 đến 9-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã bàn giao 6 “Nhà đồng đội” cho các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tặng quà cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn-nguyên Trợ lý Dân quân, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1, Hoài Nhơn Nam. Ảnh: Thành Phúc

Sau gần 4 tháng thi công, với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương, 6 căn nhà được hoàn thành đúng tiến độ. Mỗi căn nhà có diện tích 55-75 m². Bộ Quốc phòng hỗ trợ 60 triệu đồng/căn, phần chi phí còn lại do gia đình, người thân và đồng đội đóng góp, giúp đỡ ngày công.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Tấn Tường-nguyên Trợ lý quân lực, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1, Hoài Nhơn Nam. Ảnh: Thành Phúc

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chúc mừng gia đình các quân nhân được nhận “Nhà đồng đội” đợt này. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đối với gia đình các quân nhân còn khó khăn.

