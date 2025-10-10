Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bàn giao 6 “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Sau gần 4 tháng thi công, với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương, 6 căn nhà được hoàn thành đúng tiến độ. Mỗi căn nhà có diện tích 55-75 m². Bộ Quốc phòng hỗ trợ 60 triệu đồng/căn, phần chi phí còn lại do gia đình, người thân và đồng đội đóng góp, giúp đỡ ngày công.
Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chúc mừng gia đình các quân nhân được nhận “Nhà đồng đội” đợt này. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đối với gia đình các quân nhân còn khó khăn.