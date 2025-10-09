Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

Báo Gia Lai điện tử

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Năm 2015, nhận thấy trong làng còn nhiều diện tích đất trống chưa sử dụng hết, Chi đoàn làng Chưp (xã Lơ Pang) đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép mượn đất sử dụng tạm thời để canh tác gây quỹ.

Sau khi được chấp thuận, đoàn viên đã phát dọn và trồng 1 ha mì cùng 1 ha bạch đàn. Từ đây Chi đoàn có nguồn thu hơn 20 triệu đồng/năm.

hoat-dong-cong-dong-2.jpg
Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Anh Vự-Bí thư Chi đoàn làng Chưp-cho biết: Nguồn quỹ thu được, Chi đoàn sử dụng để trang trải các hoạt động chung như mua áo đồng phục thanh niên cho đoàn viên; tặng quà các gia đình có công vào dịp lễ lớn; thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên khi tổ chức đám cưới, thực hiện nghĩa vụ quân sự; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, giao lưu thể thao.

Như dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, Chi đoàn làng Chưp tổ chức giao lưu bóng đá 11 người với 3 làng thuộc xã Mang Yang, góp phần tạo sân chơi lành mạnh giữa đoàn viên, thanh niên các địa phương.

Chi đoàn làng Chưp còn chủ động liên hệ với chủ vườn cà phê cho đoàn viên hái cà phê thuê lấy tiền gây quỹ. Như vụ thu hoạch cà phê năm 2024, Chi đoàn huy động hơn 35 đoàn viên đi hái cà phê cho 4 hộ dân tại xã KDang và xã Lơ Pang, thu được 35 triệu đồng.

Từ năm 2017 đến nay, từ nguồn thu đi hái cà phê thuê, Chi đoàn đã tổ chức 5 chuyến du lịch tại Quy Nhơn cho đoàn viên và mời thêm một số người dân làng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

“Việc gây quỹ hoạt động Đoàn thông qua sản xuất và lao động thời vụ của các chi đoàn tại các xã phía Tây tỉnh là cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Đây là mô hình cần được nhân rộng trong tổ chức Đoàn tại vùng sâu, vùng xa, nhằm tạo nguồn lực duy trì hoạt động lâu dài, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, chủ động và tự lực của đoàn viên, thanh niên”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đỗ Đức Thanh

Tương tự, Chi đoàn làng C (xã Gào) cũng xin được trồng bạch đàn trên phần đất bỏ trống của làng để gây quỹ hoạt động. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn bạch đàn rộng 4 sào tại khu vực nhà mồ của làng, anh Rơ Châm Pinh-Bí thư Chi đoàn làng C-cho biết: “Từ năm 2017 đến nay, Chi đoàn thu hoạch và bán bạch đàn được 2 đợt với số tiền khoảng 20 triệu đồng.

Nguồn quỹ này ngoài phục vụ cho các hoạt động Đoàn, Chi đoàn còn hỗ trợ làng tổ chức lễ cúng nước giọt; giúp đỡ các đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hình thức cho vay vốn, tạo điều kiện để họ đầu tư trồng trọt và cải thiện đời sống”.

Anh Siu Phen (SN 1996, người Jrai, ở làng C) chia sẻ: “Tôi có 500 cây cà phê. Năm 2024 gặp nhiều khó khăn nên tôi đã vay 5 triệu đồng từ nguồn quỹ của Chi đoàn để mua phân chăm bón cây cà phê. Việc hỗ trợ này đã kịp thời và mang lại lợi ích thiết thực cho tôi, khi sau đó cà phê bán được giá, tôi thu về 100 triệu đồng”.

hoat-dong-cong-dong-1.jpg
Các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn làng Ya Ma-Hòa Bình đi làm thuê thu hoạch bắp để tạo nguồn quỹ hoạt động đoàn. Ảnh: ĐVCC

Hình thức gây quỹ Đoàn thông qua lao động, làm thuê đã được triển khai từ nhiều năm trước và tiếp tục duy trì đối với tất cả các chi đoàn thôn, làng ở xã Kông Chro mới (sáp nhập thị trấn Kông Chro, xã Yang Trung và xã Yang Nam trước đây).

Theo anh Đinh Văn Thang-Bí thư Đoàn xã Kông Chro, từ đầu năm 2025 đến nay, các chi đoàn làng Ya Ma-Hòa Bình, làng Dơn và làng Rơng Tnia là những đơn vị nổi bật trong hoạt động này.

Anh Thang cho biết: Riêng Chi đoàn làng Ya Ma-Hòa Bình đã huy động gần 100 lượt đoàn viên, thanh niên sắp xếp thời gian tham gia làm thuê để gây quỹ được khoảng 15 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng vào các hoạt động của Chi đoàn như tổ chức sinh hoạt, phong trào văn hóa-thể thao, đồng thời chi trả tiền điện cho nhà rông của làng.

Trong tháng 9-2025, đoàn viên, thanh niên làng Ya Ma-Hòa Bình đi thu hoạch bắp, mì cho người dân được trả công hơn 5 triệu đồng, đã dùng số tiền này mua lưới, bóng, xây dựng sân bóng chuyền tại làng.

Đánh giá bài viết

