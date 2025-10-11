Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Hội Phụ nữ-Ban Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông phát động phong trào “Chuyển đổi số vì an toàn giao thông”. Ảnh: Hữu Hiếu

Triển khai phong trào với mục tiêu “nhanh hơn-hiệu quả hơn-gần dân hơn”, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông sẽ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, chuyển từ “làm thủ công” sang “làm số hóa”; từ “giám sát thủ công” sang “giám sát tự động, thông minh”; từ “quản lý bằng hồ sơ giấy tờ” sang “quản lý bằng dữ liệu điện tử, kết nối liên thông”.

Lễ phát động được triển khai nhằm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phòng Cảnh sát giao thông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10-10.

Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng trong việc hưởng ứng chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số và lực lượng công an số, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.