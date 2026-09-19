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Thời sự

Kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư tại 5 xã: Đề Gi, Phù Mỹ Tây, Phù Cát, Hòa Hội và Hội Sơn

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Sáng 19-9, Đoàn công tác của tỉnh do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Xuân Vĩnh dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn các xã: Đề Gi, Phù Mỹ Tây, Phù Cát, Hòa Hội và Hội Sơn.

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Đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án trang trại chăn nuôi heo Mỹ Hòa (xã Phù Mỹ Tây), diện tích gần 11 ha, vốn đầu tư hơn 85 tỷ đồng. Ảnh: N.H

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã khảo sát thực địa tại các dự án: Khu đô thị và du lịch An Quang (xã Đề Gi), quy mô hơn 89 ha, tổng vốn đầu tư trên 5.528 tỷ đồng; Khu đô thị Cát Khánh tại Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Cát Khánh (xã Đề Gi), quy mô hơn 41 ha, tổng vốn đầu tư 1.996 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân (xã Hòa Hội và xã Phù Cát), quy mô gần 18 ha, tổng vốn đầu tư gần 727 tỷ đồng; Khu du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Hội Vân (xã Hòa Hội và xã Phù Cát), quy mô hơn 24 ha, tổng vốn đầu tư gần 630 tỷ đồng.

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Đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị Cát Khánh tại Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Cát Khánh (xã Đề Gi). Ảnh: N.H

Kiểm tra tiến độ các dự án: Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm và Chế biến thực phẩm San Hà Bình Định (xã Hòa Hội), quy mô 16,5 ha, tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng; trang trại chăn nuôi heo tập trung Thuận Phong (xã Hội Sơn), diện tích gần 27 ha, vốn đầu tư hơn 173 tỷ đồng; trang trại chăn nuôi heo tập trung Tam Sơn (xã Hội Sơn), diện tích gần 26 ha, vốn đầu tư gần 169 tỷ đồng và trang trại chăn nuôi heo Mỹ Hòa (xã Phù Mỹ Tây), diện tích gần 11 ha, vốn đầu tư hơn 85 tỷ đồng.

Đại diện các chủ đầu tư và chính quyền địa phương báo cáo với Đoàn công tác tiến độ triển khai các dự án; trọng tâm là công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng như việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý như: giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), quy hoạch chi tiết 1/500 và kế hoạch khởi công từng dự án.

Đánh giá chung cho thấy, dù các địa phương và nhà đầu tư đã có nhiều cố gắng, một số dự án vẫn triển khai chậm so với tiến độ đề ra.

Đoàn công tác yêu cầu chính quyền các xã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Yêu cầu các chủ đầu tư giữ đúng cam kết, tổ chức khởi công dự án đúng theo kế hoạch cam kết đồng thời lập kế hoạch tiến độ cụ thể theo tuần, tháng, quý. Những khó khăn phát sinh ảnh hưởng tiến độ dự án cần kịp thời báo cáo các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ.

Sở Tài chính theo dõi chặt chẽ từng dự án, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử phạt đối với các dự án chậm tiến độ; đồng thời thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án cố tình chây ỳ, kéo dài thời gian triển khai.

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