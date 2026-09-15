Giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp - Môi trường Gia Lai

(GLO)- Ngày 14-9, đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát trực tiếp tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tại Sở Xây dựng, công tác PCCC được triển khai gắn với quản lý quy hoạch, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. Sở duy trì Đội PCCC và CNCH cơ sở gồm 14 thành viên, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, xây dựng phương án chữa cháy, rà soát phương tiện, thiết bị và tự kiểm tra an toàn PCCC. Đến nay, Sở đã hoàn thành lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về PCCC và CNCH.

Đại diện đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh trao đổi về công tác PCCC và CNCH với Sở Xây dựng. Ảnh: N.L

Trong quá trình thẩm định, quản lý công trình, các yêu cầu về đường tiếp cận cho xe chữa cháy, lối thoát nạn, khoảng cách an toàn, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói và nguồn nước phục vụ chữa cháy được xem xét theo thẩm quyền. Phạm vi quản lý bao gồm nhà ở, công trình sản xuất công nghiệp và các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó có những loại hình tiềm ẩn yêu cầu cao về an toàn PCCC như điện mặt trời, điện gió.

Qua thực tế quản lý, một số khu vực vẫn bộc lộ hạn chế về hạ tầng PCCC. Tại các khu dân cư cũ, đường giao thông, hẻm nhỏ, sâu, mật độ xây dựng cao khiến xe chữa cháy khó tiếp cận khi xảy ra sự cố. Hệ thống nguồn nước phục vụ chữa cháy tại một số khu vực ven đô, nông thôn, miền núi và khu vực mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính chưa đồng bộ. Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.770 cơ sở thuộc diện kiểm tra định kỳ về PCCC, trong khi lực lượng công chức chuyên môn về xây dựng còn mỏng, phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác PCCC được triển khai trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, trọng tâm là PCCC rừng và bảo đảm an toàn tại tàu cá, khu neo đậu. Năm 2026, Đội PCCC cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường có 17 thành viên, trong đó 10 người đã tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH do Công an tỉnh tổ chức.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nói về sự chủ động chuẩn bị phương tiện và nguồn nước phục vụ PCCC và CNCH. Ảnh: Hoàng Vũ

Đối với công tác PCCC rừng, ngành đã rà soát, xác định khoảng 570 vùng trọng điểm có nguy cơ cháy, với tổng diện tích hơn 357.771 ha. Toàn tỉnh hiện có 215 Ban Chỉ huy PCCC rừng với hơn 4.300 thành viên và 874 tổ, đội với hơn 11.300 người. Lực lượng được tổ chức trực, tuần tra, kiểm soát tại các khu vực nguy cơ cao, chủ động chuẩn bị phương tiện và nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Trong lĩnh vực thủy sản, ngành hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng kiểm tra hệ thống điện, thiết bị chữa cháy, bố trí tàu neo đậu bảo đảm khoảng cách an toàn và duy trì lực lượng trực tại tàu. Đến nay, 461 chủ tàu, thuyền trưởng đã ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại khu neo đậu.

Bên cạnh đó, một số đơn vị thuộc ngành còn thiếu phương tiện, thiết bị PCCC, lực lượng chủ yếu kiêm nhiệm. Địa bàn rừng rộng, địa hình phức tạp, một bộ phận người dân còn chủ quan trong sử dụng lửa. Tại một số khu neo đậu tàu cá, mật độ phương tiện lớn, không gian chật hẹp làm tăng nguy cơ cháy lan và gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An đề nghị 2 sở tiếp tục rà soát những vấn đề còn bất cập trong công tác PCCC và CNCH thuộc phạm vi quản lý, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và giải pháp khắc phục.

Sở Xây dựng cần tập trung tham mưu cải tạo, chỉnh trang những khu vực đô thị chưa bảo đảm hạ tầng giao thông và nguồn nước phục vụ chữa cháy, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở được phân cấp quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cần củng cố lực lượng, phương tiện tại cơ sở, chủ động PCCC rừng ở các khu vực trọng điểm, nâng cao an toàn PCCC tại tàu cá, cảng cá, khu neo đậu.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Hoàng Vũ

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh yêu cầu các sở bám sát chức năng, chủ động tham mưu UBND tỉnh, kịp thời nhận diện và xử lý những nguy cơ mất an toàn ngay từ cơ sở, không để tồn tại kéo dài dẫn đến cháy, nổ rồi mới khắc phục hậu quả.