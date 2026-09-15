Triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thống nhất cách làm và trách nhiệm

(GLO)- Sáng 15-9, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được tổ chức, kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì; tham dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Thống nhất kiến trúc, cách làm và trách nhiệm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết: Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, nhằm thiết lập một khung kiến trúc chung cho toàn quốc. Đây là căn cứ để các cơ quan, tổ chức, địa phương xây dựng, cập nhật Khung kiến trúc số thuộc phạm vi, địa bàn và lĩnh vực quản lý.

Khung kiến trúc đồng thời định hướng việc đầu tư, kết nối, chia sẻ và sử dụng chung các thành phần số, kế thừa tối đa những kết quả đã có, sử dụng hiệu quả nguồn lực công, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, các cơ quan, địa phương đã đầu tư hạ tầng, nền tảng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số. Trong đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 71/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được hoàn thành, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn). Ảnh: Trọng Lợi

Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn tình trạng đầu tư manh mún, phân tán, thiếu tính liên thông; dữ liệu chưa được kết nối đồng bộ, việc chia sẻ, khai thác chưa đạt hiệu quả như yêu cầu. Một số nơi đầu tư chưa gắn với thiết kế tổng thể và tiêu chuẩn chung.

“Quyết định 1425/QĐ-TTg là cơ sở quan trọng để khắc phục những hạn chế này, tạo định hướng thống nhất, rõ nét và thực chất hơn cho việc xây dựng, vận hành Chính phủ số” - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề lớn, gồm thống nhất nhận thức và cách thức tổ chức thực hiện; xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp, lộ trình triển khai; đồng thời làm rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể, nhất là những vấn đề liên ngành hoặc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định 1425 /QĐ-TTg, trong vòng 6 tháng, tức đến tháng 9-2026, các cơ quan trong hệ thống chính trị phải hoàn thành việc ban hành mới hoặc rà soát, cập nhật và ban hành Khung kiến trúc số của bộ, ngành, địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan triển khai đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện.

Gia Lai đã hình thành nhiều nền tảng quan trọng

Đối với nội dung này, tỉnh Gia Lai đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 135 xã, phường và đã rà soát, đối chiếu các thành phần của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Về hạ tầng số, mạng di động phủ 100% trung tâm xã, phường và 99,9% thôn, làng; tỷ lệ hộ sử dụng cáp quang đạt 82%, mạng 5G phủ 97% khu vực dân cư. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II đến 100% cơ quan Đảng, Nhà nước; 100% cổng, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành đã chuyển sang IPv6.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng được triển khai với nền tảng SOC của Trung tâm dữ liệu; hệ thống chia sẻ dữ liệu giám sát với Bộ Công an và duy trì kết nối 24/7 với Trung tâm An ninh mạng quốc gia theo mô hình 4 lớp. 100% hệ thống thông tin được phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn; tỉnh đã kiểm tra, đánh giá tại 106 cơ quan, đơn vị và rà quét hơn 165 website.

Về dữ liệu và nền tảng lõi, Gia Lai đã ban hành bộ công cụ quản trị dữ liệu cấp tỉnh gồm Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị và quản lý dữ liệu, Từ điển dữ liệu, Danh mục dữ liệu và Mô hình nghiệp vụ dữ liệu. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh đã kết nối với các hệ thống của bộ, ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong các lĩnh vực chuyên ngành, 100% cơ sở khám, chữa bệnh triển khai hệ thống quản lý bệnh viện và bệnh án điện tử; hoàn thành liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử và giấy khám sức khỏe lái xe. 100% học sinh có mã định danh và học bạ điện tử. Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức đã kết nối với Trung ương.

Trong vận hành chính quyền số, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối 200 điểm cầu tới 135 xã, phường; văn bản điện tử ký số liên thông đạt 100%. Hơn 68.920 tài khoản thư điện tử công vụ được sử dụng và 100% quy trình nghiệp vụ trên nền tảng đã được số hóa.

Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định số 1425/QĐ-TTg về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được tổ chức, kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: Trọng Lợi

Ở lĩnh vực xã hội số, 99,86% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ căn cước; 100% cơ sở y tế thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước và VNeID. Tỉnh đã thành lập 135 Tổ Công nghệ số cộng đồng và tổ chức đào tạo kỹ năng số cho người dân.

Kiến nghị sớm hoàn thiện các nền tảng dùng chung

Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sớm ban hành hướng dẫn để địa phương có cơ sở triển khai cập nhật Khung kiến trúc số trong thời gian tới; đưa Hệ thống quản lý kiến trúc số quốc gia vào vận hành và ban hành quy tắc cập nhật để các địa phương thực hiện công bố đúng quy định.

Tỉnh cũng đề nghị các bộ, ngành sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thực hiện chia sẻ dữ liệu với địa phương.

Gia Lai cam kết triển khai đầy đủ, đúng tiến độ các nội dung của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; hoàn thiện Khung kiến trúc số phiên bản 2.0 để ban hành trong thời hạn 6 tháng theo quy định.