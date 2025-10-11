Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công trình Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 được đưa vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

(GLO)- Theo đó, đưa công trình Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo Quyết định số 2224/QĐ-TTg vừa được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký ban hành.

Trụ sở Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Hòa Lạc. Ảnh nguồn VGP

Tại Quyết định nêu rõ đưa công trình Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 có địa chỉ ở Lô RD11.1, Khu Nghiên cứu và Triển khai, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, TP. Hà Nội vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Bộ Công an có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND thành phố Hà Nội xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ, đề xuất và thực hiện các biện pháp bảo vệ, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn của công trình; triển khai lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho công trình trong quá trình quản lý, khai thác; dự toán kinh phí, cắm mốc bổ sung (nếu cần) phạm vi hành lang bảo vệ.

Giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành liên quan cấp giấy phép và quản lý các hoạt động của tổ chức, cá nhân trong phạm vi bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 8-10-2025.

