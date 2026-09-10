Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định

(GLO)- Chiều 9-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã tiến hành kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng các dự án trong Khu công nghiệp Becamex Bình Định (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai). Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Becamex Bình Định - đơn vị đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đến nay, Khu công nghiệp Becamex Bình Định đã thu hút 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 8.131 tỷ đồng; tổng diện tích đất đã cho thuê khoảng 89,8 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 13,75%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra Dự án của Công ty TNHH Mascot Việt Nam Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Trong đó, 9 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng diện tích 85,6 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.857 tỷ đồng, tương đương khoảng 314 triệu USD; 1 dự án nhà xưởng cho thuê do Công ty Cổ phần Becamex Bình Định trực tiếp triển khai trên diện tích 4,2 ha, tổng mức đầu tư khoảng 274,7 tỷ đồng.

Ngoài các dự án đã đi vào hoạt động và đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 (Nhà máy sản xuất của Công ty TNHH KURZ Việt Nam tại Bình Định; Nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ, kim loại, nhựa giả mây và nệm nội, ngoại thất của Công ty TNHH WGR INDUSTRIES), một số dự án đang được khẩn trương triển khai xây dựng.

Dự án của Công ty TNHH Indus Coffee (Việt Nam). Ảnh: Trung Nghĩa

Trong đó, Dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan sấy lạnh của Công ty TNHH Indus Coffee (Việt Nam) đang xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình phụ trợ. Dự kiến dự án hoàn tất xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị và đưa vào hoạt động trong thời gian từ tháng 4-2027 đến tháng 1-2028.

Dự án sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc và kho bãi của Công ty TNHH Mascot Việt Nam Gia Lai đã hoàn thiện phần móng cọc và kết cấu khung thép, dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 3-2027.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận nỗ lực của Công ty cổ phần Becamex Bình Định và các nhà đầu tư thứ cấp trong triển khai các dự án tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định theo tiến độ cam kết với tỉnh.

Đồng thời định hướng các nhà đầu tư phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn trong công tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các nhà máy sau khi dự án hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường đôn đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định tiếp tục phát huy vai trò chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; chủ động phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án.

Các cơ quan liên quan cần hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và thủ tục cần thiết; tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai và hoàn thành theo kế hoạch.

Khu công nghiệp Becamex Bình Định đã thu hút 10 dự án đầu tư. Ảnh: Trung Nghĩa

Năm 2026, Công ty Cổ phần Becamex Bình Định đặt mục tiêu thu hút từ 5-7 dự án mới, với diện tích khoảng 50 ha, tập trung vào các ngành công nghiệp phụ trợ, chế biến, sản xuất có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng hạ tầng khoảng 100 ha đất khu công nghiệp, gia tăng quỹ đất sẵn sàng cho thuê; hoàn thiện hạ tầng 2 khu tái định cư - dân cư còn lại; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật xanh, hiện đại; vận hành công trình xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường theo quy định.