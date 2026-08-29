Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra tiến độ triển khai Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng

(GLO)- Sáng 29-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng nằm tại địa bàn xã Ia O. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan, lãnh đạo xã Ia O và Công ty CP Thủy điện Ia O - chủ đầu tư dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ triển khai Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng. Ảnh: Vũ Thảo

Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng có công suất 29 MW với 2 tổ máy, sản lượng điện trung bình khoảng 65,24 triệu kWh. Dự án được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 12-5-2026.

Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng sử dụng chung đập, hồ chứa với Nhà máy thủy điện Sê San 4A hiện hữu. Công trình đấu nối vào Trạm biến áp 220 kV Nhà máy thủy điện Sê San 4A thông qua tuyến đấu nối dài khoảng 0,46 km.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến cuối tháng 8-2026, dự án đã hoàn thành công tác đo đạc, rải thửa, chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng; công tác rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vi dự án cũng đã hoàn thành; thực hiện xong hồ sơ đăng ký môi trường; khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và đường dây đấu nối.

Hồ sơ đang được hoàn thiện để trình Sở Công Thương thẩm định. Khu nhà Ban quản lý, Ban điều hành dự án cũng đã được xây dựng, sửa chữa, sẵn sàng phục vụ quá trình triển khai các bước tiếp theo.

Khu vực triển khai Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng. Ảnh: Vũ Thảo

Theo kế hoạch, Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng sẽ khởi công xây dựng trong tháng 10-2026. Từ tháng 11-2026 đến tháng 5-2028, thi công hoàn thiện công trình; tháng 6-2028 hoàn thiện lắp đặt thiết bị nhà máy và phát điện.

Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Ia O và các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục giao đất, tạo điều kiện sớm có mặt bằng để triển khai thi công dự án theo kế hoạch.

Đồng thời, đơn vị mong muốn UBND tỉnh xem xét, có kiến nghị với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương hoàn thiện khung giá bán điện cho các nhà máy mở rộng để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Dự án thủy điện Sê San 4A mở rộng dự kiến khởi công vào tháng 10-2026. Ảnh: Vũ Thảo

Qua kiểm tra thực tế tại công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế hoan nghênh chủ đầu tư đã chủ động, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, quy trình cần thiết để đưa dự án vào triển khai sớm hơn thời gian dự kiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương, bảo đảm tiến độ dự án nhưng phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện.

Đồng chí nhấn mạnh: Dự án nằm trên địa bàn khu vực biên giới, do đó, quá trình triển khai cần đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, chủ động trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến an ninh khu vực biên giới và quan hệ với nước bạn Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác an sinh xã hội khi triển khai Nhà máy thủy điện Sê San 4A trước đây.

Trong quá trình thực hiện dự án mở rộng, chủ đầu tư cần tiếp tục đồng hành cùng địa phương, quan tâm hỗ trợ người dân, nhất là trong phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao đời sống, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.