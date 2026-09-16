Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Đánh thức “mỏ vàng xanh” dược liệu ở phía Tây tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HÀ DUY HÀ DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ gần 1.500 ha hiện nay, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phát triển hơn 7.486 ha cây dược liệu vào năm 2030, trong đó chú trọng dược liệu dưới tán rừng gắn với bảo tồn tài nguyên và sinh kế cộng đồng.

Với lợi thế về rừng, nguồn gen và điều kiện sinh thái đặc thù, khu vực phía Tây tỉnh có dư địa hình thành những vùng nguyên liệu dược liệu quy mô lớn.

Dư địa lớn từ những cánh rừng

Khu vực phía Tây tỉnh hiện có gần 650 nghìn ha rừng, trong đó rừng tự nhiên gần 478 nghìn ha và rừng trồng hơn 158 nghìn ha. Riêng khu vực Kbang trước đây có hơn 130 nghìn ha đất lâm nghiệp, trong đó nhiều diện tích nằm trong không gian của Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng.

3.jpg
Mô hình trồng sâm Bố chính tại các xã Kbang, Mang Yang… khu vực Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: ĐVCC

Tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (nằm trên địa bàn các xã Krong, Đak Rong, Đak Sơmei và Ayun), ghi nhận khoảng 305 loài cây dược liệu, trong đó 75 loài quý, hiếm đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, gắn mã QR; khoảng 8 - 10 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam và danh sách về tình trạng bảo tồn và mức độ nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật, thực vật, nấm (Danh lục đỏ IUCN). Khoảng 30 loài có tiềm năng khai thác, với trữ lượng ước 10 - 20 tấn/năm. Một số loài có giá trị như địa liền, giảo cổ lam, sâm cau đã được nghiên cứu, lập bản đồ phân bố và nhân giống.

Theo ngành Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.500 ha cây dược liệu, gồm 270,6 ha dưới tán rừng và khoảng 1.228 ha trên đất nông nghiệp. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển hơn 7.486 ha. Cùng với đó, tỉnh có 3 cơ sở sản xuất dược liệu đạt chuẩn GMP và 3 cơ sở chế biến, trong khi nhu cầu nguyên liệu khoảng 15.000 tấn/năm.

Đặc biệt, tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong, dược liệu dưới tán rừng được định hướng phát triển gắn với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và kinh tế rừng. Một số DN đã bắt đầu tham gia.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà cho rằng, KHCN phải trở thành nền tảng để tỉnh Gia Lai phát triển ngành dược liệu, đồng thời cần tăng cường kết nối và thu hút nguồn lực tri thức cho lĩnh vực này. Đây là hướng đi phù hợp với sự chuyển dịch của nông nghiệp hiện nay, hướng đến chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng tham gia sâu vào chuỗi sản xuất.

Một trong những minh chứng rõ nhất là mô hình trồng nấm linh chi đỏ dưới tán keo tại chân núi Cờ (xã Ia Phí). Từ năm 2020, Công ty TNHH Minh Khánh Gia Lai (xã Đức Cơ) liên kết với Công ty TNHH Lâm nông nghiệp vi sinh Vos Five A (xã Đak Đoa) và HTX Dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ (xã Ia Phí) trồng thử nghiệm.

11.jpg
Nấm linh chi đỏ được trồng dưới tán keo tại chân núi Cờ (xã Ia Phí). Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Công Hiệu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Khánh Gia Lai - cho hay: Sau nhiều năm thử nghiệm, tán keo được xác định phù hợp về nhiệt độ, độ ẩm và đất; đồng thời giúp giảm cỏ dại, giảm chi phí chăm sóc, lá cây phân hủy bổ sung dinh dưỡng cho đất. Tỷ lệ phôi sống đạt khoảng 98%. Sau 3 - 4 tháng có thể thu hoạch, mỗi năm thu nhiều đợt.

Mỗi héc ta rừng keo bố trí khoảng 20.000 bịch phôi, mỗi bịch cho 2 - 2,2 kg nấm/năm tùy điều kiện chăm sóc và kỹ thuật; giá bán khoảng 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/kg tùy chất lượng và thời điểm. Mô hình tạo thêm giá trị trên cùng diện tích rừng trồng, đồng thời hình thành liên kết giữa DN, HTX và người dân từ cung cấp phôi, hướng dẫn kỹ thuật đến tiêu thụ sản phẩm.

Liên kết để hình thành vùng nguyên liệu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Hoan cho hay, phát triển dược liệu phải được thực hiện đồng bộ từ quy hoạch, bảo tồn nguồn giống, chăm sóc đến chế biến, tiêu thụ; tập trung hình thành vùng trồng, bảo tồn các loài dược liệu quý, chuyển giao quy trình công nghệ và mở rộng diện tích đạt tiêu chuẩn. Mục tiêu là hơn 7.486 ha vào năm 2030, với sự tham gia của “4 nhà”: Nhà nước, nhà khoa học, DN và nông dân.

DN cần tham gia ngay từ đầu, từ lựa chọn cây, vùng trồng, giống, công nghệ đến ký hợp đồng thu mua, chế biến và kết nối thị trường. Một trong những DN tiên phong là Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku), hiện sử dụng khoảng 15.000 tấn dược liệu/năm để sản xuất hơn 200 sản phẩm. Đây là một trong những DN tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đáp ứng tiêu chuẩn GMP-WHO trong sản xuất thuốc đông dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

2.jpg
Viện Dược liệu và Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh hợp tác nghiên cứu, phát triển vùng trồng, chế biến và sản xuất sản phẩm từ dược liệu. Ảnh: Hà Duy

Ông Phan Thanh Thiên - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh - cho biết: DN vừa ký kết với Viện Dược liệu để phối hợp khảo sát, đánh giá, lựa chọn vùng trồng; nghiên cứu các loại dược liệu dưới tán rừng, ưu tiên những loài bản địa có tính khả thi. DN sẽ hỗ trợ từ giống, trồng, thu hái, sơ chế đến kết nối chế biến. Trong năm 2026, Trường Sinh dự kiến đầu tư thêm 500 tỷ đồng để phát triển 850 ha vùng nguyên liệu dược liệu dưới tán rừng tại Gia Lai.

Tại cuộc làm việc giữa năm 2026 với 6 xã Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong và Krong, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao tiềm năng phát triển dược liệu dưới tán rừng; yêu cầu các địa phương xây dựng liên kết chuỗi bền vững giữa người dân với DN có năng lực về vốn, công nghệ, chế biến và tiêu thụ, đưa các mô hình dưới tán rừng vào chuỗi giá trị hoàn chỉnh, tránh phát triển manh mún, nhỏ lẻ theo từng hộ dân.

Định hướng này đang bắt đầu được cụ thể hóa bằng các dự án đầu tư. Tại xã Đak Rong, Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh đang triển khai dự án dược liệu dưới tán rừng và dự án sâm Ngọc Linh. Công ty CP Dược liệu Quang Huy (phường Diên Hồng) cũng đang nghiên cứu phát triển dược liệu dưới tán rừng gắn với du lịch sinh thái…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Dược liệu - điểm chạm giữa khoa học và du lịch Gia Lai 2026

Dược liệu - điểm chạm giữa khoa học và du lịch Gia Lai 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, Hội thảo quốc tế về cây dược liệu khép lại, mở ra góc nhìn mới: từ nghiên cứu khoa học đến phát triển kinh tế, du lịch. Dược liệu đang dần trở thành “cầu nối” đưa Gia Lai hội nhập và bứt phá.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tìm mô hình nông lâm kết hợp phù hợp

Gia Lai tìm mô hình nông lâm kết hợp phù hợp

Nông nghiệp

(GLO)- Ngày 8-9, tại xã Kbang, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai (Dự án GLAD) tổ chức hội thảo “Phát triển các mô hình nông lâm kết hợp: Thực trạng, bài học kinh nghiệm và hướng đi cho tỉnh Gia Lai”.

Khơi dòng nước cho ruộng vườn trù phú

E-magazine Khơi dòng nước cho ruộng vườn trù phú

Emagazine

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi được Gia Lai xác định là giải pháp tối ưu nhằm chủ động nguồn nước, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Kinh tế

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 9035/BNNMT-TSKN ngày 10-8-2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường hoạt động phối hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Kế hoạch liên tịch số 628/KH-BCA-BNN&MT của Bộ Công an,

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Nông nghiệp

(GLO)- Ngành chức năng, các hội, đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp. Những nguồn lực này từng bước giúp hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

Nông nghiệp

(GLO)- Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, từ 13 giờ ngày 31-8, Công ty sẽ vận hành điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ với lưu lượng từ 60-180 m3/s; thời gian kết thúc đợt điều tiết vào lúc 17 giờ ngày 7-9-2026.

Gia Lai: Phát động Chiến dịch thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP

Gia Lai: Phát động Chiến dịch thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP

Nông nghiệp

(GLO)- Chiều 28-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát động Chiến dịch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Đak Sơmei hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho người dân sản xuất

Đak Sơmei hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho người dân sản xuất

Nông nghiệp

(GLO)- Nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trồng cà phê xen canh cây mắc ca, Phòng Kinh tế xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) vừa triển khai dự án hỗ trợ cây cà phê giống, mắc ca và vật tư nông nghiệp cho Tổ cộng đồng trồng và chăm sóc cà phê tại 2 làng Kon Jốt và Kon Ma ha.

null