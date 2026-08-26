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Gia Lai: Tập huấn cấp, quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Ngày 25-8, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng UBND các xã, phường đồng loạt tổ chức tập huấn hướng dẫn rà soát, thu thập, chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê gắn thực hiện cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh.

Tham dự có 4 Tổ công tác hỗ trợ các địa phương triển khai chiến dịch cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói (Sở Nông nghiệp và Môi trường); lãnh đạo các xã có diện tích sầu riêng, cà phê cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức cá nhân…

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Quang cảnh lớp tập huấn tại xã Ia Boòng. ﻿Ảnh: N.D

Tại các lớp tập huấn, lãnh đạo các xã và học viên được cơ quan chuyên môn hướng dẫn công tác cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói theo quy định tại Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7-2026 của Chính phủ; rà soát, thu thập, chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê gắn thực hiện cấp mã số vùng trồng kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 8-9, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cùng 4 Tổ công tác sẽ tổ chức 61 lớp tập huấn về cấp, quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu.

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