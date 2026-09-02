Xuất khẩu rau quả Việt Nam bứt tốc, thu gần 6 tỷ USD chỉ sau 8 tháng

(GLO)- Xuất khẩu rau quả Việt Nam tiếp tục tăng tốc khi 8 tháng năm 2026 đạt xấp xỉ 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,1 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp vượt mốc 1 tỷ USD.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 8-2026 tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt xấp xỉ 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngành rau quả đã tiến sát và vượt mốc 5,8 tỷ USD sớm hơn so với thời điểm năm 2025. Ảnh minh họa: Internet

Đáng chú ý, ngành rau quả đã tiến sát và vượt mốc 5,8 tỷ USD sớm hơn so với năm 2025. Năm ngoái, phải đến tháng 9, kim ngạch xuất khẩu rau quả mới vượt ngưỡng này.

Số liệu công bố của Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, sầu riêng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đà tăng trưởng của ngành rau quả. Bên cạnh đó, xuất khẩu rau quả của nước ta còn được hỗ trợ bởi nhiều nhóm sản phẩm khác như dừa, thanh long, xoài, chanh leo, mít, ớt, dứa và bưởi.

Sự đa dạng về chủng loại giúp ngành hàng giảm phụ thuộc vào 1 sản phẩm duy nhất, đồng thời tận dụng tốt hơn nhu cầu tại các thị trường khác nhau. Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hà Lan tiếp tục nằm trong nhóm những thị trường xuất khẩu rau quả lớn của Việt Nam.

Kết quả 8 tháng đang tạo nền tảng thuận lợi để ngành rau quả tiếp tục tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Theo đánh giá của cơ quan quản lý và các đơn vị trong ngành, nguồn cung sầu riêng tại Tây Nguyên tiếp tục là một trong những yếu tố hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu rau quả tại nhiều thị trường lớn thường tăng vào những tháng cuối năm, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam.

Sầu riêng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đà tăng trưởng của ngành rau quả. Ảnh: Mộc Trà

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng ngày càng nghiêm ngặt các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn kỹ thuật của từng thị trường.

Với 5,87 tỷ USD sau 8 tháng, tăng 21,8% so với cùng kỳ, xuất khẩu rau quả đang cho thấy tốc độ tăng trưởng tích cực. Nếu duy trì được đà tăng trong những tháng còn lại, ngành hàng này có cơ sở hướng tới mục tiêu xuất khẩu ở mức cao trong năm 2026.