Gia Lai: Tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về thủy sản, phòng chống khai thác IUU

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về bảo đảm an toàn tàu cá, an toàn cho thuyền viên, ngư dân khi hoạt động khai thác trên biển.
Nội dung tập huấn tập trung vào quản lý hoạt động khai thác thủy sản, phòng, chống khai thác IUU; nhận diện hành vi vi phạm; điều kiện đối với tàu cá trước khi ra khơi; quy định về thiết bị giám sát hành trình (VMS), nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Đặc biệt, hội nghị phổ biến Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12-6-2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản.
Đồng thời, các đại biểu được thông tin về quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, chính sách hỗ trợ và định hướng phát triển ngành thủy sản của tỉnh.
Thông qua hội nghị, các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên được cập nhật quy định mới, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động khai thác trên biển và phòng, chống khai thác IUU.