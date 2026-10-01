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Tập huấn tăng cường năng lực quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”

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ANH HUY ANH HUY
MỸ ĐỨC
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(GLO)- Sáng 1-10, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm) phối hợp với UBND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”.

Tham gia tập huấn có 60 học viên là trưởng thôn, đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ trồng sầu riêng trên địa bàn xã Chư Sê.

Tại hội nghị, các học viên được đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp hướng dẫn những nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”.

Trong đó, tập trung vào các quy định về phạm vi áp dụng, nguyên tắc quản lý và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; điều kiện, đặc tính của sản phẩm sầu riêng được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và quy trình cấp quyền sử dụng nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, hội nghị tập huấn cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật đối với những công đoạn chính trong quá trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế và bảo quản sầu riêng; quy định về tem, nhãn, bao bì và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; công tác kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu; nhận diện, phòng ngừa và xử lý các hành vi xâm phạm, sử dụng không đúng quy định…

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Đức

Hội nghị nhằm góp phần xây dựng chuỗi sản xuất sầu riêng theo hướng đồng bộ, minh bạch, bảo đảm chất lượng, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và giá trị sản phẩm trên thị trường.

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