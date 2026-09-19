Giống lúa OM468 bước đầu cho năng suất cao tại xã Uar

(GLO)- Sáng 18-9, tại thôn Thanh Bình, xã Uar (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH ThaiBinh Seed khu vực miền Trung - Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao OM468 vụ Hè Thu năm 2026.

Trước khi bước vào phần đánh giá, các đại biểu và bà con nông dân trực tiếp ra đồng tham quan mô hình OM468 do hộ bà Nguyễn Thị Miền thực hiện trên diện tích 0,5 ha.

Tại đây, bà con được quan sát thực tế khả năng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh của giống lúa.

Các đại biểu và bà con nông dân trực tiếp ra đồng tham quan mô hình OM468 do hộ bà Nguyễn Thị Miền thực hiện trên diện tích 0,5 ha tại xã Uar. Ảnh: Văn Chi

Qua theo dõi trên đồng ruộng, OM468 cho thấy khả năng đẻ nhánh khỏe, cây cứng, ít đổ ngã, bông dài, hạt chắc, thon dài và sáng đẹp. Đặc biệt, trong giai đoạn lúa trổ gặp mưa nhiều, cây vẫn sinh trưởng ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh.

Để đánh giá năng suất bước đầu, các đơn vị chuyên môn tiến hành cắt mẫu 1 m² lúa và vò thử ngay tại ruộng. Mẫu thu được khoảng 820 gam lúa tươi, tương đương năng suất ước khoảng 8,2 tấn/ha.

Trong khi đó, các giống lúa trước đây bà Miền canh tác đạt khoảng 6,5-7 tấn/ha. Như vậy, kết quả cắt mẫu cho thấy OM468 có mức năng suất bước đầu cao hơn khoảng 1,2-1,7 tấn/ha. Năng suất chính thức sẽ được xác định sau khi thu hoạch toàn bộ diện tích.

Hộ dân tiến hành cắt mẫu 1 m² lúa và vò thử ngay tại ruộng để đánh giá năng suất bước đầu. Ảnh: Văn Chi

Qua đánh giá thực tế trên đồng ruộng, giống lúa OM468 cho khả năng sinh trưởng tốt, chống chịu sâu bệnh khá và năng suất bước đầu cao hơn giống lúa bà con canh tác trước đây.

Từ những kết quả này, tại hội thảo, đại biểu và các hộ nông dân tiếp tục trao đổi về đặc tính giống, quy trình canh tác, khả năng thích ứng với điều kiện sản xuất và hiệu quả kinh tế của mô hình.

Giống OM468 do Viện lúa ĐBSCL và Tập đoàn ThaiBinh Seed hợp tác chọn tạo, phát triển, có thời gian sinh trưởng vụ Hè Thu khoảng 93-95 ngày.

Qua mô hình, giống lúa này bước đầu cho thấy triển vọng để tiếp tục theo dõi, đánh giá trong các vụ sản xuất tiếp theo, làm cơ sở xem xét nhân rộng trên địa bàn xã Uar.