Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Giống lúa OM468 bước đầu cho năng suất cao tại xã Uar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 18-9, tại thôn Thanh Bình, xã Uar (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH ThaiBinh Seed khu vực miền Trung - Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn giống lúa thuần chất lượng cao OM468 vụ Hè Thu năm 2026.

Trước khi bước vào phần đánh giá, các đại biểu và bà con nông dân trực tiếp ra đồng tham quan mô hình OM468 do hộ bà Nguyễn Thị Miền thực hiện trên diện tích 0,5 ha.

Tại đây, bà con được quan sát thực tế khả năng sinh trưởng, phát triển và chống chịu sâu bệnh của giống lúa.

tham-quan-mo-hinh-trinh-dien-giong-lua-thuan-om468.jpg
Các đại biểu và bà con nông dân trực tiếp ra đồng tham quan mô hình OM468 do hộ bà Nguyễn Thị Miền thực hiện trên diện tích 0,5 ha tại xã Uar. Ảnh: Văn Chi

Qua theo dõi trên đồng ruộng, OM468 cho thấy khả năng đẻ nhánh khỏe, cây cứng, ít đổ ngã, bông dài, hạt chắc, thon dài và sáng đẹp. Đặc biệt, trong giai đoạn lúa trổ gặp mưa nhiều, cây vẫn sinh trưởng ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh.

Để đánh giá năng suất bước đầu, các đơn vị chuyên môn tiến hành cắt mẫu 1 m² lúa và vò thử ngay tại ruộng. Mẫu thu được khoảng 820 gam lúa tươi, tương đương năng suất ước khoảng 8,2 tấn/ha.

Trong khi đó, các giống lúa trước đây bà Miền canh tác đạt khoảng 6,5-7 tấn/ha. Như vậy, kết quả cắt mẫu cho thấy OM468 có mức năng suất bước đầu cao hơn khoảng 1,2-1,7 tấn/ha. Năng suất chính thức sẽ được xác định sau khi thu hoạch toàn bộ diện tích.

cat-mau-thu-giong-lua-om468.jpg
Hộ dân tiến hành cắt mẫu 1 m² lúa và vò thử ngay tại ruộng để đánh giá năng suất bước đầu. Ảnh: Văn Chi

Qua đánh giá thực tế trên đồng ruộng, giống lúa OM468 cho khả năng sinh trưởng tốt, chống chịu sâu bệnh khá và năng suất bước đầu cao hơn giống lúa bà con canh tác trước đây.

Từ những kết quả này, tại hội thảo, đại biểu và các hộ nông dân tiếp tục trao đổi về đặc tính giống, quy trình canh tác, khả năng thích ứng với điều kiện sản xuất và hiệu quả kinh tế của mô hình.

Giống OM468 do Viện lúa ĐBSCL và Tập đoàn ThaiBinh Seed hợp tác chọn tạo, phát triển, có thời gian sinh trưởng vụ Hè Thu khoảng 93-95 ngày.

Qua mô hình, giống lúa này bước đầu cho thấy triển vọng để tiếp tục theo dõi, đánh giá trong các vụ sản xuất tiếp theo, làm cơ sở xem xét nhân rộng trên địa bàn xã Uar.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giống mới giúp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo

Giống mới giúp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo

(GLO)- Tại Gia Lai, các mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao được triển khai hiệu quả, kết hợp với liên kết sản xuất tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo và hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân có thể được hỗ trợ tới 95% phí bảo hiểm

Infographic Nông dân có thể được hỗ trợ tới 95% phí bảo hiểm

Infographics

(GLO)- Theo Nghị định 346/2026/NĐ-CP, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm nông nghiệp, tăng từ mức tối đa 90% hiện nay. Với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa được nâng từ 20% lên 50%.

Mở rộng đầu ra nông sản, giảm phụ thuộc mùa vụ

Mở rộng đầu ra nông sản, giảm phụ thuộc mùa vụ

Nông nghiệp

(GLO)- Với gần 977 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, ngành chức năng và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp mở rộng đầu ra cho nông sản, từ xây dựng chuỗi liên kết, đẩy mạnh chế biến, phát triển sản phẩm OCOP đến thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu.

Gia Lai tìm mô hình nông lâm kết hợp phù hợp

Gia Lai tìm mô hình nông lâm kết hợp phù hợp

Nông nghiệp

(GLO)- Ngày 8-9, tại xã Kbang, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai (Dự án GLAD) tổ chức hội thảo “Phát triển các mô hình nông lâm kết hợp: Thực trạng, bài học kinh nghiệm và hướng đi cho tỉnh Gia Lai”.

Khơi dòng nước cho ruộng vườn trù phú

E-magazine Khơi dòng nước cho ruộng vườn trù phú

Emagazine

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi được Gia Lai xác định là giải pháp tối ưu nhằm chủ động nguồn nước, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xuất khẩu hơn 681 triệu USD trong tháng 7, sầu riêng hướng tới kỷ lục 1 tỷ USD/tháng

Xuất khẩu hơn 681 triệu USD trong tháng 7, sầu riêng hướng tới kỷ lục 1 tỷ USD/tháng

Nông nghiệp

(GLO)- Sầu riêng tiếp tục là động lực lớn nhất giúp xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng tốc. Với kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đã đạt khoảng 1,77 tỷ USD và bước vào cao điểm thu hoạch tại Tây Nguyên, mặt hàng này đang đứng trước khả năng lần đầu chạm mốc 1 tỷ USD trong một tháng.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Nông nghiệp

(GLO)- Ngành chức năng, các hội, đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp. Những nguồn lực này từng bước giúp hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

Nông nghiệp

(GLO)- Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, từ 13 giờ ngày 31-8, Công ty sẽ vận hành điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ với lưu lượng từ 60-180 m3/s; thời gian kết thúc đợt điều tiết vào lúc 17 giờ ngày 7-9-2026.

Gia Lai: Phát động Chiến dịch thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP

Gia Lai: Phát động Chiến dịch thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP

Nông nghiệp

(GLO)- Chiều 28-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát động Chiến dịch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Sầu riêng qua cơn sốt giá

Sầu riêng qua cơn sốt giá

Nông nghiệp

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 9.900 ha sầu riêng, trong đó nhiều diện tích đang bước vào cao điểm thu hoạch. Giá sầu riêng giảm so với năm trước, song những nhà vườn duy trì được năng suất, chất lượng quả vẫn có thể bảo đảm hiệu quả sản xuất.

Quét mã nông sản có thể biết gì về vùng trồng và lô hàng?

Quét mã nông sản có thể biết gì về vùng trồng và lô hàng?

Nông nghiệp

(GLO)- Khi được kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc, chỉ cần dùng điện thoại để quét mã QR trên bao bì nông sản, người tiêu dùng có thể kiểm tra nhiều dữ liệu liên quan đến vùng trồng, hộ sản xuất, cơ sở đóng gói và lô hàng, qua đó có thêm căn cứ trước khi lựa chọn sản phẩm.

null