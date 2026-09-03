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Xuất khẩu hơn 681 triệu USD trong tháng 7, sầu riêng hướng tới kỷ lục 1 tỷ USD/tháng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Bộ Công Thương)

(GLO)- Sầu riêng tiếp tục là động lực lớn nhất giúp xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng tốc. Với kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đã đạt khoảng 1,77 tỷ USD và bước vào cao điểm thu hoạch tại Tây Nguyên, mặt hàng này đang đứng trước khả năng lần đầu chạm mốc 1 tỷ USD trong một tháng.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 8-2026 ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng 7 và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ hai liên tiếp ngành rau quả vượt mốc 1 tỷ USD. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch đạt khoảng 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ.

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Sầu riêng xuất khẩu đạt hơn 681 triệu USD trong tháng 7. Ảnh: Ngọc Sang

Đáng chú ý, sầu riêng là một trong những động lực quan trọng nhất của cú tăng tốc này, khi các vùng trồng lớn tại Đắk Lắk và Lâm Đồng bước vào giai đoạn thu hoạch rộ.

Theo số liệu Cục Hải quan Việt Nam được Cục Xuất nhập khẩu dẫn lại, riêng tháng 7-2026, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 681,2 triệu USD, tăng 30,2% so với tháng trước và tăng tới 81% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 1,77 tỷ USD, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 37% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.

Trước đó, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - nhận định kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong các tháng 8-10 có thể đạt gần 1 tỷ USD/tháng. Nếu diễn biến thuận lợi, xuất khẩu cả năm có khả năng vượt 4 tỷ USD.

Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng, tạo nguồn cung lớn cho hoạt động xuất khẩu. Trong khi đó, nhu cầu từ thị trường Trung Quốc - thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn của Việt Nam - vẫn được đánh giá tích cực.

Không chỉ phụ thuộc vào sầu riêng tươi, ngành hàng còn có dư địa từ sầu riêng đông lạnh và các sản phẩm chế biến. Việc mở rộng thị trường cũng đang được thúc đẩy. Đáng chú ý, từ tháng 7-2026, Ấn Độ đã chính thức bổ sung Việt Nam vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu sầu riêng tươi vào thị trường này.

Nếu đạt 1 tỷ USD trong một tháng, sầu riêng sẽ tạo thêm một dấu mốc đáng chú ý cho nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này sẽ bền vững hơn nếu doanh nghiệp và người trồng kiểm soát tốt dư lượng, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và tiêu chuẩn của từng thị trường.

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