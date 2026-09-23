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40 nông dân Chư Sê tham gia tập huấn cách quản lý "sức khỏe" cây chanh dây

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 22-9, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chư Sê phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn quản lý "sức khỏe" cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây chanh dây cho gần 40 nông dân trên địa bàn.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những kiến thức cơ bản về quản lý "sức khỏe" cây chanh dây theo IPHM; điều kiện ngoại cảnh phù hợp để cây sinh trưởng, phát triển; kỹ thuật trồng, chăm sóc; nhận biết, theo dõi và quản lý các đối tượng sâu bệnh hại chủ yếu bằng các biện pháp tổng hợp, an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh phần lý thuyết, học viên còn trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình trồng, chăm sóc chanh dây.

Thông qua lớp tập huấn, nông dân được bổ sung kiến thức, kỹ năng quản lý "sức khỏe" cây trồng theo hướng chủ động, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững.

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