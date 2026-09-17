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Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

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(GLO)- Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số trong tỉnh tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp. Ðồng hành cùng hội viên, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ vốn, kiến thức, sinh kế, tạo thêm điểm tựa để phụ nữ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Đổi cách làm, mở hướng làm giàu

Gặp nhiều khó khăn khi mới ra riêng, chị Nguyễn Thị Hay (38 tuổi, người Bana, làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh) từng bước tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Được Hội LHPN xã hỗ trợ vay vốn, năm 2020, trên diện tích gần 1 ha, chị trồng 300 gốc chuối xen cây ăn quả, sả, mì. Chị còn nuôi gối đầu hơn 400 con gà thả đồi và đào ao thả cá.

Nhờ đó, gia đình có thu nhập trên 350 triệu đồng/năm, từng bước ổn định cuộc sống. “Khi bắt đầu có thu nhập, tôi dành dụm để mua thêm đất, trồng gối đầu 7,5 ha keo lai, tạo nguồn thu lâu dài”, chị Hay bộc bạch.

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Chị Nguyễn Thị Hay (bìa trái, xã Vân Canh) phát triển hiệu quả mô hình trang trại tổng hợp. Ảnh: D.Đ

Tương tự, được Hội LHPN xã Vân Canh hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, chị Đinh Thị Mlấp (45 tuổi, người Bana, làng Hà Văn Trên) đã đầu tư trồng cỏ voi, xây dựng chuồng trại nuôi bò lai sinh sản. Có thời điểm, đàn bò lên đến 25 con. Mỗi năm, chị xuất bán 8 - 10 con bò thịt. Bên cạnh đó, gia đình còn trồng gối đầu hơn 9 ha keo và 1,5 ha mì cao sản, mang lại nguồn thu gần 500 triệu đồng/năm.

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Gia đình chị Đinh Thị Mlấp (xã Vân Canh) xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò mang lại nguồn thu nhập cao. Ảnh: D.Đ

Tại thôn Lũh Yố (xã Ia Hrú), phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế cũng ngày càng lan tỏa. Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ đã tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn, hướng dẫn kỹ thuật, đầu tư sản xuất. Điển hình là chị Rmah H’Thít (36 tuổi, người Jrai), sau khi được hỗ trợ vay hơn 100 triệu đồng vốn tín dụng chính sách đã đầu tư trồng 600 gốc cà phê, 200 trụ tiêu cùng một số cây ăn quả.

“Tôi chọn trồng xen nhiều loại cây vì đất đai phù hợp, có thể tận dụng diện tích và tạo nguồn thu ở nhiều thời điểm khác nhau. Hiện mô hình mang lại thu nhập trên 400 triệu đồng mỗi năm, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống” - chị H’Thít chia sẻ.

Tại làng Đăk Bok (xã Krong), nhờ được hỗ trợ cây giống, con giống, vốn vay và hướng dẫn kỹ thuật, các hội viên phụ nữ mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cà phê, mắc ca, cây ăn quả. Hiện làng có hơn 140 ha mắc ca, 350 ha cà phê và 7 ha cây ăn quả, tạo thêm sinh kế, giúp nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên thành hộ khá và giàu.

Trao cơ hội để phụ nữ vươn lên

Đằng sau những mô hình kinh tế hiệu quả của phụ nữ dân tộc thiểu số là sự đồng hành của Hội LHPN các cấp trong tỉnh với cách làm ngày càng sát thực tế.

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Chị Rmah H’Thít (xã Ia Hrú) trồng xen nhiều loại cây, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: D.Đ

Theo bà Lê Thị Phằng - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Vân Canh: Toàn xã hiện có 2.330 hội viên tại 9 chi hội, trong đó, phụ nữ dân tộc thiểu số chiếm 80%. Giai đoạn 2021 - 2025, Hội phối hợp tổ chức 34 lớp chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, may gia công cho 1.785 lượt hội viên. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội hỗ trợ 1.500 con gà giống cho 17 hộ và 84 con heo giống cho 12 hội viên. Qua đó, nhiều mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, góp phần đưa tỷ lệ hộ phụ nữ khá và giàu trên địa bàn lên hơn 60%.

Theo bà Phan Thị Minh Giang - Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Hrú, Hội hiện có trên 4.970 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội đã vận động 1.283 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 76 tỷ đồng; phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt cho hơn 750 lượt hội viên; vận động chị em tham gia các lớp nghề sơ cấp. Thời gian tới, Hội tiếp tục duy trì, nhân rộng các CLB “Nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xây dựng, giới thiệu các mô hình kinh tế phù hợp để hội viên tham quan, học tập.

Theo Hội LHPN tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội đã hỗ trợ 111.154 lượt phụ nữ vay vốn với tổng dư nợ hơn 7.071 tỷ đồng; hỗ trợ 3.847 phụ nữ khởi nghiệp, thành lập 21 HTX có phụ nữ tham gia quản lý; giúp 8.272 hộ có phụ nữ thoát nghèo. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội trao 183 suất sinh kế trị giá hơn 404 triệu đồng, giới thiệu 1.256 hội viên học nghề, giải quyết việc làm cho 1.550 phụ nữ; tiếp tục vận động hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh - nhấn mạnh: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, là nhiệm vụ được các cấp Hội quan tâm. Thời gian tới, Hội tiếp tục tạo điều kiện để hội viên tiếp cận vốn ưu đãi, KHKT, đào tạo nghề và kết nối thị trường tiêu thụ, nhất là khuyến khích chị em phát huy lợi thế địa phương, xây dựng mô hình sản xuất phù hợp... Điều quan trọng là giúp phụ nữ tự chủ kinh tế, chủ động vươn lên và phát triển sinh kế bền vững.

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