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ADB tài trợ 42,76 triệu USD hiện đại hóa thủy lợi, Gia Lai là 1 trong 3 địa bàn hưởng lợi

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, Dân Việt)

(GLO)- Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Việt Nam vừa ký gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD triển khai Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi. Dự án mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 295.500 người.

Dự án sẽ đầu tư hiện đại hóa 7 hệ thống thủy lợi, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nước, giúp nông dân ứng phó tốt hơn với hạn hán, biến động lượng mưa và áp lực cạnh tranh nguồn nước.

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Hồ chứa nước Ia Mơr là công trình thủy lợi lớn nhất khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai nhưng hiệu quả khai thác chưa tương xứng. Ảnh: Hà Duy

Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam - cho biết: Các hệ thống thủy lợi hiện đại, đáng tin cậy có vai trò quan trọng trong bảo vệ sinh kế nông thôn và tăng cường an ninh lương thực trước tác động của thời tiết cực đoan.

Dự án đặt mục tiêu nâng diện tích đất canh tác được tưới bằng nguồn nước bảo đảm lên 21.941ha, đồng thời mở rộng diện tích trồng cây có giá trị cao và đa dạng hóa cây trồng lên 11.399ha.

Gói tài trợ gồm 40,66 triệu USD từ nguồn vốn thông thường của ADB và 2,1 triệu USD viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản do ADB quản lý.

Đáng chú ý, phụ nữ sẽ chiếm ít nhất 40% số người tham gia các khóa tập huấn về tưới hiệu quả cao và nông nghiệp thích ứng với thời tiết. Dự án cũng hỗ trợ nông dân áp dụng phương thức canh tác thích ứng, đồng thời củng cố các nhóm người sử dụng nước, hướng tới nâng cao khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp trước biến đổi khí hậu.

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